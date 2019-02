Græsrod med stærkt budskab om selvmord

Walter Turnowsky Fredag, 01. februar 2019 - 12:51

Dagen i dag er det ti år siden, at Paninnguaq Tarrak-Petrussen for anden gang forsøgte at tage sit eget liv. Det var på hendes 19. fødselsdag.

Men hun overlevede, og har siden været aktiv ved blandt andet at stifte bevægelsen Inuuneruna Iggoraarsuk, som skal få unge til at vælge livet.

Paninnguaq Tarrak-Petrussen har deltaget i debatter, været aktiv i valgkampe og kampagner i en utrættelig indsats, for at nedbringe det høje antal af selvmord.

Nu har hun produceret en film med titlen ‘Toquvunga’, Jeg er Død.

I videoen kommer hun med sit eget meget personlige budskab, hvor hun arbejder med tanken om alt det, som hun var gået glip af, hvis det var lykkedes hende at tage sit eget liv: Blandt andet at se sine to børn voksen op, samt samlivet med sin mand Josef Tarrak-Petrussen, der har stået for at optage og klippe filmen.