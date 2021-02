Antallet af borgermøder øges

Merete Lindstrøm Onsdag, 03. februar 2021 - 11:47

Efter megen kritik fra flere sider om, at borgermøderne om mineprojektet ved Kuannersuit ikke bør holdes under de nuværende coronarestriktioner, melder Naalakkersuisut nu ud med to ekstra møder i de to største byer.

Både kommunalbestyrelse i Kujalleq, Siumuts nye hovedbestyrelse, og adskillelige IA-politikere har langet ud efter Naalakkersuisut for at fastholde gennemførelse af borgermøderne.

Mange mener blandt andet, at coronarestriktionerne begrænser befolkningens muligheder for at deltage fysisk til møderne.

Bombetrusler afholder politikerne fra at deltage

Selv efter en bombetrussel mod borgermødet i Narsaq fastholdes borgermøderne, dog uden deltagelse af de tre naalakkersuisut, Kim Kielsen, Jess Svane og Jens-Frederik Nielsen, som ellers skulle have været med.

Ud over de ekstra møder, så forventes møderne i Qaqortoq og Narsaq at blive livestreamet.

Selvstyret oplyser, at høringsmøderne vil blive med deltagelse af Greenland Minerals A/S og relevante myndighedspersoner.

- Der vil være mulighed for at få afklaret spørgsmål af faglig og teknisk karakter til projektet, som kan besvares af relevante myndighedspersoner, lyder det fra Selvsyret.

Sermitsiaq.AG har fået oplyst, at følgende vil deltage fra Selvstyret:

Jørgen T. Hammeken-Holm, Chef for Departementet for Råstoffer

Fungerende chef for Råstofstyrelsen

Fungerende chef for Miljøstyrelsen for Råstofområdet

En repræsentant fra DCE, som uafhængig rådgiver

På et videolink: Landslægen

Derudover vil Greenland Minerals deltage med fire medarbejdere og administrerende direktør John Mair via streeming fra Australien ved møderne i Narsaq og Qarqortoq.

Borgernes kommentarer skal indgå i videre forløb

Alle spørgsmål, svar og kommentarer vil indgå i den såkaldte Hvidbog, der skal udarbejdes efterfølgende og dermed i det videre beslutningsgrundlag for Naalakkersuisut.

Høringsmøderne vil blive holdt som angivet nedenfor:

Borgermøder Kilde: Naalakkersuisut

Naalakkersuisut forventer at afholde høringsmøder med politisk deltagelse på et senere tidspunkt.