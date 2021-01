Kuannersuit: Naalakkersuisut modtager bombetrusler

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 29. januar 2021 - 16:25

Naalakkersuisut har modtaget bombetrusler i forbindelse med høringsmøder om Kuannersuit. Derfor vil Naalakkersuisut ikke deltage ved høringsmøder i første omgang.

Borgermøderne skal køre i dagene 5. til 9. februar.

- Der er modtaget trusler mod Naalakkersuisut indeholdende trusler om bomber og anvendelse af våben i forbindelse med deltagelsen i høringsmøder i Sydgrønland om Kuannersuit-projektet, lyder det i en pressemeddelelse udsendt af departementet for råstoffer.

Derfor har Naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer Jens-Frederik Nielsen meddelt, at Naalakkersuisut ikke ønsker at deltage ved de første møder.

- Det er et meget uheldigt signal både internt i landet som overfor udlandet, at der er søges politiske påvirkninger ved vold og dødstrusler. Dette er normalt noget vi kun ser i tv, men desværre så er det en virkelighed, som også er kommet til Grønland. Jeg bliver nødt til at forholde mig til den virkelighed ved at tage nogle midlertidige konsekvenser, som f.eks. ikke i første omgang at deltage i høringsmøderne i Sydgrønland, siger Jens-Frederik Nielsen i en pressemeddelelse.

Møder løber efter planen

Naalakkersuisut oplyser, at møderne vil køre planmæssigt

Greenland Minerals og relevante myndighedspersoner vil deltage ved borgermøderne, således at der stadig kan skabes en dialog om projektet på et teknisk niveau.

- Jeg har vurderet den enkelte sikkerhedssituation, men herudover så finder jeg ikke, at trusler skal forme vores meninger, beslutninger og samfundsnormer. Høringsprocessen skal fortsætte. Det er en lovmæssig demokratisk proces, hvor alle kan og skal komme til at udtrykke deres meninger om projektet. Den proces må aldrig undertrykkes, siger Naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer, Jens-Frederik Nielsen.

- Høringsmøderne skal være med til at informere så mange som muligt om de enkelte forhold overfor et ønske om at bygge en mine. Høringsmøderne er ikke den endelig beslutning om Naalakkersuisut vil beslutte for eller imod.

Naalakkersuisut vil løbende vurdere risikoen ved at deltage i endnu et høringsmøde senere, hvor de ansvarlige politikere også vil deltage.