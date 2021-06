Antal indrejsende per uge hæves

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 01. juni 2021 - 11:32

Fra i dag 1. juni kan der ankomme 810 indrejsende om ugen via Air Greenlands rute fra Danmark til Grønland.

Naalakkersuisut har kundgjort en bekendtgørelse, hvor antal indrejsende om ugen var begrænset til 600 i maj.

Det er Coronasekretariatet, der nu på corona.nun.gl oplyser, at sekretariatet har meddelt Air Greenland, at maksimal belægning på passagerantallet fra 1. juni 2021 kan hæves fra 600 passagerer om ugen til 810.

Den nye bekendtgørelse gælder frem til den 30. juni.

Det er fortsat et krav, at alle passagerer i Grønlandsflyveren skal være testet negativ for Covid-19 før afrejse. For fuldvaccinerede gælder en dags karantæne efterfulgt af en re-test, mens indrejsende, der endnu ikke er vaccineret skal i karantæne i fem dage før en re-test.

Grønland har på nuværende tidspunkt syv aktivt smittede med Covid-19. En i Pituffik og seks i Nuuk.

Island stadig udelukket

Coronasekretariatet lukkede ruten til Island tilbage i november 2020, da det blev vurderet, at smitterisiko var for stor.

Der er endnu ingen planer om at genåbne ruten til Island. I dag har Island 40 aktivt smittede med Covid-19. Der er ikke fundet nogen nye tilfælde i Island det seneste døgn.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres for flyvninger med kritisk personale, som har en særlig betydning for samfundsøkonomien i Grønland, eller som er af samfundskritisk betydning for Grønland. Ansøgningen skal behandles både i transportministeriet i Danmark og Selvstyret.