Lempelse: Vaccinerede kan undgå karantæne

Merete Lindstrøm Fredag, 21. maj 2021 - 05:05

Fra 1. juni vil personer, der har fået begge stik med coronavaccine, have mulighed for at undgå de påkrævede fem dages karantæne før en retest, når de har været ude og rejse og vender tilbage til Grønland.

Det betyder, at de færdigvaccinerede allerede dagen efter ankomst kan lade sig teste, hvis testcentret er åbent.

Hvad vil det sige at være færdigvaccineret? Det er vigtigt at bemærke, at der i beskrivelsen af flere af lempelserne specifikt anvendes udtrykket ”færdigvaccineret” frem for ”vaccineret”. Det betyder at man skal have modtaget begge stik med vaccinationen, hvis man f.eks. er vaccineret med Moderna- eller Pfizervaccinen, for at være omfattet af de nævnte bestemmelser. Har man kun modtaget det første stik ud af to, vil man være omfattet af de almindelige regler. Kilde: Selvstyret

Hvis testen er negativ, ophører karantænen med det samme. Lempelserne gælder også færdigvaccinerede, der skal videre ud i landet fra de byer, hvor man kan blive testet, og hvor man indtil nu har skulle opholde sig under karantænen.

Medrejsende børn mellem 2 og 11 år er omfattet af de samme tilbud om test for Covid-19 som deres indrejsende ledsager. Det betyder at børn kan lade sig teste dagen efter indrejse og komme ud af karantæne ved et negativt svar på testen - også selvom de ikke er vaccineret.

Forsamlingsforbud

Personer der er færdigvaccineret mod Covid-19 er efter 1. juni heller ikke omfattet af forbuddet i forsamlingsbekendtgørelsen, der sætter begrænsninger for indrejsendes deltagelse i arrangementer, hvor der er deltagere fra flere kommuner. Det betyder at færdigvaccinerede personer fra Danmark eller udlandet gerne må holde foredrag eller kurser efter indrejse.

De skal ikke som nu vente 14 dage efter indrejse, før de kan deltage. De kan derimod lade sig teste for Covid-19 dagen efter indrejse og herefter deltage i arrangementer.

Selvstyret understreger, at denne lempelse alene er gældende for færdigvaccinerede personer. Børn der ikke er vaccineret men som rejser med vaccinerede ledsagere, er derfor ikke omfattet af undtagelsen i forsamlingsbekendtgørelsen.

Små børn

Fra den 1. juni 2021 vil kravet om, at børn under 2 år skal fremvises negativ Covid-19 test ved indrejse ligeledes bortfalde. De skal herefter heller ikke testes for Covid-19 efter deres indrejse.

Personer der ikke er færdigvaccineret, men tidligere har været smittet med Covid-19, er ikke omfattet af disse lempelser og skal derfor følge de almindelige regler.

Bekendtgørelserne forventes at blive kundgjort i morgen den 21. maj 2021, hvorefter den kan findes på Naalakkersuisuts hjemmeside.