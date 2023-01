Anori indgår samarbejde: Vil producere ammoniak med grønlandsk vind

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 03. januar 2023 - 14:41

Selskabet Anori vil sammen med det norske selskab H2Carrier bygge en vindmøllepark på 1,5 GW vedvarende energi. Parken skal forsyne særlige produktionsskibe med strøm, så de kan producere ammoniak.

Målet er en årlig produktion på omkring 900 000 tons grøn ammoniak til eksport, skriver Anori i en pressemeddelelse.

Produktet - ammoniak - skal bruges til eksempelvis brændstof til fragtskibe eller produktion af kunstgødning i Europa. I dag foregår ammoniakproduktion hovedsageligt ved hjælp af naturgas, men det vil de selskaber altså gøre på en mere miljøvenlig måde.

Anori og H2Carrier forventer at kunne gå i gang med de første forberedelser til sommer. Her håber virksomhederne at få lov til at opstarte vindmålinger i et område mellem Nuuk og Maniitsoq nær bygden Atammik. Det fortæller direktør i Anori, Palle Christiansen, til Sermitsiaq.AG.

Vindforhold skal måles i et år

De to selskaber har udset sig området ved hjælp af et program, der giver et overblik over vindforhold på hele kloden og altså også i Grønland.

- Vi har ledt efter noget landmasse, hvor vindmøllerne kan stå, og der er Fiskefjorden et rigtig godt bud, siger Palle Christiansen.

Projektet vil blandt andet kræve godkendelse fra myndighederne og omfattende miljøundersøgelser. Palle Christiansen fortæller, at de indledende øvelser består i, at der opsættes master, der skal måle de nøjagtige vindforhold i det udvalgte område i et helt år. Med de data i hånden kan Anori og H2Carrier så gå videre med projektet.

Og det er et kæmpeprojekt, forklarer Palle Christiansen:

200 møller

- Vi skal have sat over 200 møller op, og en mølle koster omkring 50 mio. kr. Derudover skal der laves veje og trækkes kabler. Det er et stort projekt, men hvis du kigger i de nordiske lande, så er der milliarder af kroner sat af til den slags projekter.

LÆS OGSÅ: Anori vil bygge kæmpe møller i Sisimiut

Anori har tidligere arbejdet på at stille vindmøller op i Sisimiut, hvilket selskabet fortalte om sidste år. Det projekt er nu sat på stand by, siger direktøren, der ikke forventer at det nye projekt vil lide samme skæbne:

- Projektet i Sisimiut kræver, at man fra det offentlige vil samarbejde om det. Nukissiorfiit har monopol på at levere strøm til slutbrugeren, og hvis de hellere vil have vandkraft og dieselgeneratorer, så kan vi ikke lave projektet.

Produkt til eksport

- Derfor leverer vi nu et projekt, der udelukkende laver et produkt til eksport til at starte med. Dermed kommer vi ikke på tværs af offentlige monopoler, siger Palle Christiansen.

Ifølge direktøren er potentialet meget stort for Grønland. Hovedingredienserne er vand og strøm, og produktet er det mest producerede kemiske stof i verden, men stort set intet er i dag produceret uden fossile brændstoffer, påpeger direktøren:

- Vi skal have et projekt, der gør, at vi er konkurrencedygtige ude hos slutbrugere. Nogle siger, at det er langt væk at hente det i Grønland, men i dag henter vi olie og gas i Mellemøsten, og det her bliver ikke anderledes, siger Palle Christiansen.