Anori vil bygge kæmpe møller i Sisimiut

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. september 2021 - 11:50

Den tidligere politiker Palle Christiansen er direktør og medejer i det nystiftede selskab Anori, der har adresse i Sisimiut.



Selskabets ambition er at lave aftaler med Nukissiorfiit om at opstille vindmøller i Grønland og på den måde lave forretning med vedvarende energi.



- Vi vil sætte vedvarende energikilder op i Grønland, til at erstatte den dieselafbrænding der sker, siger Palle Christiansen til Sermitsiaq.AG.



Palle Christiansen har stiftet selskabet sammen med Nicolai Fossar Fabritius, der er ingeniør og ansat i vindmøllegiganten Vestas.

Industrimøller fra Sydøstasien

Nukissiorfiit har tidligere gennemført mindre vellykkede forsøg med vindmøller, men det afskrækker ikke direktøren:



- De forsøgsmøller, som Nukissiorfiit selv har sat op, er små tynde møller, der ikke kan ikke holde til ret meget.



- De møller, vi vil sætte op, er industrimøller, der bruges i Sydøstasien. Det er kendt teknologi, som bruges andre steder, hvor der blæser lige så meget som på Grønland, siger han.



Det første projekt, som selskabet har i kikkerten, er opsætning af vindmøller i Sisimiut. Her vil Anori opsætte møller, der er 160 meter høje, og som har en effekt på fire megawatt. Møllerne konstrueres så de så at sige kan holde varmen:

Rejser snart til Nuuk for at mødes med Nukissiorfiit

- Møllen vil have sin egen vejrstation og kunne sende strøm til opvarmning af gearkasse og vinger, så der ikke sker overisning, fortæller Palle Christiansen.



Møller kan ifølge direktøren placeres ved vandkraftværket ved byen.



Om ti dage rejser Palle Christiansen til Nuuk sammen med sin forretningspartner for at holde møder med Nukissiorfiit, og han mener, at han har et godt tilbud med til dem, hvor Anori tilbyder at rejse møllerne mod en aftale om, at Nukissiorfiit aftager strømmen.

75 millioner kroner stykket

Dermed skal Nukissiorfiit ikke ud at låne penge til selv at bygge møllerne, som vil løbe op i omkring 75 millioner kroner stykket.



- I dag skal der sejles en masse fuel til Grønland. Når det er brændt af, er det væk. En vindmølle bliver stående og bliver ved med at producere strøm. På den måde kan Selvstyret importerer meget mindre fuel i fremtiden. Det er godt for økonomien og det globale klima.

- En kommende aftale skal komme både Nukissiorfiit, Selvstyret og Anori til gode, lyder det fra direktøren.