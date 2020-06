Anna Wangenheim: Bedre forhold til herboende medarbejdere

Merete Lindstrøm Onsdag, 10. juni 2020 - 07:47

Anna Wangenheim har allerede fået fyldt kalenderen med aftaler, rejser og møder, efter hun for 12 dage siden tiltrådte som naalakkersuisoq i Kim Kielsens nye koalition.

- Der har været rigtig meget overdragelse, og der er mange ting, jeg skal sætte mig ind i, men jeg begynder så småt at få et overblik, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Den nye naalakkersuisoq er klar over, at der er meget at tage fat på, og at der i bedste fald kun er to år tilbage før der skal afholdes valg.

- Jeg vil først og fremmest sikre mig, at de gode ting, der er igangsat, bliver fulgt til dørs. Derudover gør situationen med corona, at jeg ikke kan stille for store ambitioner i lige nu, fordi en stor del af departementet er travlt optaget af det, siger Anna Wangenheim.

Men på trods af vilkårene har den nye naalakkersuisoq en del fokusområder, som hun ønsker at tage fat i snarest muligt.

- Et af de største problemer i sundhedsvæsenet er rekrutteringsområdet. Her vil jeg sikre mig at videreføre de gode ting som Martha Abelsen har sat igang.

- Jeg mener også, at vi skal sætte ind på ledelsen, for at skabe et bedre arbejdsmiljø for de herboende, så vi slipper for at bruge så mange penge på dyr tilkaldt arbejdskraft. Det skal være de herboende, der har de bedste vilkår, og ledelsen skal være lokale, der forstår at vores sundhedsvæsen ikke er det samme som andre steder i verden. Man er nødt til at forstå den grønlandske kultur og mentalitet for at motivere og understøtte medarbejderne bedst muligt, der hvor de er, siger hun.

Økonomien er stram

Anna Wangenheim har flere gange været ude med riven, i forhold til at få den økonomiske ramme til at hænge sammen med de politiske tiltag, der indføres, og hun er godt klar over, at der ikke er meget at rutte med, når problemerne i sundhedsvæsenet skal løses.

- Pengene er små, og jeg har to år, så jeg ved godt, det er svært. Jeg tror på, det er muligt ved at løse rekrutteringsproblemet, så vi får frigjort midler til flere varme hænder, siger hun.

Men de varme hænder mangler også. Der er de senere år uddannet alt for få sygeplejesker og sundhedspersonale her i landet, og det skal løses før, det bliver muligt at rekruttere herboende nok, erkender Anna Wangenheim.

- Vi skal have flere unge til at tage de sundhedsfaglige uddannelser. Det skal gøres mere attraktivt og anerkendt at arbejde i den her branche, så de unge får lyst til det, siger hun.

Kender systemet indefra

Anna Wangenheim er selv sygeplejerske og tager en del erfaring fra arbejdet med sig ind på det nye kontor i Naalakkersuisut.

- Jeg kan ikke gøre mig fri af min faglighed, men jeg skal selvfølgelig ikke blande mig i driften. Jeg vil til gengæld gerne være med til at facilitere på baggrund af den viden og erfaring, jeg har, siger hun.

- Det er vigtigt, at jeg har embedsværk til at hjælpe med det juridiske, og så tror jeg, det vil skabe en anden form for debat og tryghed, at jeg er sundhedsfaglig, slutter Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim.