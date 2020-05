Naalakkersuisoq for sundhed er sygeplejerske

Merete Lindstrøm Fredag, 29. maj 2020 - 15:48

Anna Wangenheim er født i Narsaq i Sydgrønland i 1982.

Hun er uddannet sygeplejerske og har arbejdet i sundhedsvæsnet siden 2014. Først et par år i Danmark men siden 2016 her i landet.

Den nye naalakkersuisoq for sundhedsområdet har være regionsformand for Demokraatit Vest siden december 2017 og var kandidat til Inatsisartut ved valget i april 2018, hvor hun dog ikke fik en plads.

Hun blev som suppleant indkaldt til Inatsisartut i september 2019 og fik en permanent plads i november, da partikollegaen Niels Thomsen forlod politik efter godt et halvt års orlov.

Kritiserer økonomisk uansvarlighed

I november var hun ude med riven mod den daværende naalakkersuisoq, fordi hun mente, at der manglede økonomisk ansvarlighed.

- Jeg synes, det er uansvarligt af Naalakkersuisoq for sundhed, at økonomiske omkostninger i omstillingen inden for sundhedsvæsenet ikke er beregnet endnu, selvom omstillingen er i gang, sagde hun dengang til Sermitsiaq.AG.

I en anden situation har kommunen også fået kritik med på vejen for ikke at have styr på økonomien.

- Det er et ledelsesmæssigt ansvar at afdække de til enhver tid gældende udfordringer og løse udfordringerne ud fra de realistiske rammevilkår, sagde Anna Wangenheim i september sidste år, i forbindelse med at Kommuneqarfik Sermersooq måtte godkendte en merbevilling på 25 millioner kroner på døgnanbringelsesområdet.

C.V.