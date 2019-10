Anklager: Vi tager overgrebssager meget alvorlige

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. oktober 2019 - 14:10

I går valgte anklagemyndigheden at offentliggøre en pressemeddelelse, hvor man omtaler en dom for voldtægt samt en dom for seksuelt overgreb mod et barn. I begge tilfælde var offeret en 13-årig pige.

Når anklagemyndigheden vælger at gøre særligt opmærksom på disse to retssager fra landsretten så skyldes det til dels, at man vil signalere, at man tager den type sager meget alvorlige.

- Sager om vold og overgreb har høj prioritet, især når det er gået ud over børn, siger anklagerfuldmægtig Emil Maegaard-Hofmann til Sermitsiaq.AG.

Principielle afgørelser

Derudover vurderer han, at der er tale om principielle afgørelser. I voldtægtssagen skærpede landsretten foranstaltningen fra kredsretten fra 1 år og 9 måneder til 2 år og 6 måneder. Skærpelsen skete fordi det var et barn, der blev voldtaget.

I sagen om seksuelt overgreb, hvor en 30-årig mand tre gange havde samleje med en 13-årig, fasholdt landsretten foranstaltningen på tre måneders anbringelse på anstalt.

- Vi mener, at afgørelserne er principielle, fordi sagen om voldtægt viser, at foranstaltningen er skarpere, når offeret er et barn. I den anden sag fastslår landsretten, at et seksuelt overgreb på et barn som udgangspunkt må føre til en ubetinget anbringelse på anstalt.

Ikke rettet mod Tasiilaq

Sagerne blev ført som en del af en såkaldt procedurerejse til Tasiilaq, hvor seks sager om seksuelle overgreb, voldtægt og partnervold blev behandlet.

På det seneste har der netop været meget fokus på Tasiilaq, og befolkningen har blandt andet ved en demonstration markeret, at det er blevet for meget med den rent negative omtale.

Anklagerfuldmægtig Emil Maegaard-Hofmann understreger da også, at udemeldingen ikke skyldes den massive omtale af byen.

- Vi overvejer naturligvis altid, hvilke budskaber vi sender ud, når vi formulerer en pressemeddelelse. Det her handler ikke om, at det er sket på østkysten. Vi har tidligere udsendt pressemeddelelser i tilfælde, hvor der er tale om personfarlig kriminalitet i andre dele af landet især når det er rettet mod børn. Når der som her er tale om principielle afgørelser, mener vi det er vigtigt, at offentligheden får kendskab til dem.