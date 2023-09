Anklager om racisme og uprofessionalitet rammer kvindelandsholdets træner

Merete Lindstrøm Onsdag, 27. september 2023 - 09:38

En kontroversiel situation har grebet om sig på det grønlandske kvindelandshold i futsal, efter anklager om racisme og uprofessionel opførsel er blevet rettet mod landstræneren, David Janussen. Sagen har stået på i flere måneder, og flere af parterne har været forbeholdne over for at udtale sig om sagen i håbet om, at den kunne løses internt.

Sagen kort NÛK valgte at klage til KAK over landstrænerens håndtering af udvælgelse til landsholdet. På trods af at flere spillere stod frem og fortalte, hvad landstræneren havde sagt, så valgte formanden for KAK at tro på David Janussen, som siger, at det var officials, han havde ment, da han talte om at udelukke danskere. Den tidligere anfører for landsholdet, som er dansk fik ikke noget opkald, da de andre spillere gjorde, men er senere, da sagen begyndte at rulle, blevet ringet op og inviteret med til samlingen, dog uden at få besked om at hun er udtaget. KAK afviste klagen, som NÛK valgte at anke til KAK Amatør og Ordensudvalg. Afgørelsen var ganske kort: “med respekt for bestyrelsens afgørelse afviser vi klagen, men at vi kommer med en anden afgørelse, hvis det skulle ske igen.” Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger har GIF afvist klagen, fordi de danske spillere ifølge landstæneren efterfølgende er blevet udtaget.

Det har dog ikke været tilfældet, på trods af at flere spillere og forskellige trænere har klaget først til KAK og efterfølgende til GIF. Ingen af forbundene har givet medhold i klagerne eller set det nødvendigt at drage konsekvens af sagen.

Kritikken mod Janussen er tofoldig. Først og fremmest fokuserer den på hans ansættelse som landstræner, der er blevet kritiseret for at mangle den nødvendige træneruddannelse. Anklagerne omfatter også påstået favorisering af grønlandske spillere frem for danske spillere, hvilket har rejst spørgsmål om beslutningerne i udvælgelsen af spillere.

Raceproblematik og Identitetsspørgsmål

Janussen afviser anklagerne og mener, der ligger en personlig vendetta bag klagerne.

- Det er kun officials omkring holdet, jeg vil have skal være grønlandske. Jeg har ikke sagt, spillerne skal være grønlandske. Jeg er ikke racist. Mit mål er at udvikle grønlandsk fodbold i hele landet. Det må være fordi de vil fyre mig, de siger de ting.

Træneren har ved telefonopkald over nogle dage givet en række spillere besked om, at de var blevet udtaget til landsholdet.

- Han ringede og sagde, at jeg var udtaget til landsholdet og snakkede løs om vores mål for de kommende turneringer. Han sagde også, at vi kun skal være grønlandske spillere på holdet, og at fysioterapeut og andre tilknyttet holdet selvfølgelig skal være grønlandske, fordi danskerne ikke skal tage jobbet fra lokale.

En spiller bakker træneren op

Sådan fortæller en af spillerne, som ønsker at være anonym, til Sermitsiaq.AG. Redaktionen kender hendes fulde identitet og hendes udsagn bakkes op af flere andre spillere, der også ønsker at være anonyme.

- Jeg blev meget chokeret over det, han sagde. Det var dybt uprofessionelt, at han ringede i stedet for at skrive en mere officiel mail med udtagelsen. Og så handler fodbold jo ikke om etnicitet, men om inklusion og fællesskab, slår hun fast.

En anden spiller som landstræneren har henvist redaktionen til, forklarer, at hun har forstået landstrænerens budskab, sådan som han selv udtaler til Sermitsiaq.AG.

Klager afvist af KAK-formand

Flere danske spillere, som har været en fast del af holdet før, fik ikke et opkald i samme omgang.

I kølvandet på beskyldningerne har der været forsøg på at håndtere situationen. Spillere på holdet har henvendt sig til det grønlandske fodboldforbund, KAK, med en formel klage over Janussens adfærd og udtalelser. Klagen er imidlertid afvist af KAK's formand Benjamin Kielsen, der er blevet anklaget for at have personlige relationer til Janussen.

Han har overfor flere spillere, som har påpeget problemet med udvælgelse efter etnicitet, slået fast, at de må have ”hørt forkert”, og at træneren bare mente, at de skulle have en grønlandsk fysioterapeut.

Det har skabt mistanke om partiskhed i processen og i ansættelsen af træneren, som ingen formel træneruddannelse har i modsætning til andre ansøgere.

KAK-formand stopper

Benjamin Kielsen har nu meldt ud, at han ikke genopstiller til formandsposten, når forbundet holder møde i oktober.

Det kontroversielle drama omkring landstræneren og beskyldningerne om racisme og uprofessionel opførsel har skabt uro på det grønlandske kvindelandshold i fodbold. Spillernes håb om en retfærdig behandling og en bæredygtig løsning svinder, efter at KAK har afvist deres klager.

- Hele oplevelsen med landstræneren har splittet holdet og fjernet motivationen fra spillere, som ikke længere ønsker at spille på landsholdet, så længe Janussen er træner. Jeg vil bare gerne have ham fjernet og have en ny træner, som har kompetencer og professionalisme, som passer til landets bedste kvindelige fodboldhold, siger den anonyme fodboldspiller til Sermitsiaq.AG.