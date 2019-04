Anita Hoffer: Derfor vil jeg gerne bidrage til en forfatning

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 06. april 2019 - 12:49

Alle partier i Inatsisartut skal indstille to kandidater til Forfatningskommissionen. Den ene bliver medlem, den anden stedfortræder. Det er Naalakkersuisut, som i sidste ende laver den endelige fordeling, så der sikkerhed for at fordelingen af mænd og kvinder er ligelig.

Anita Hoffer er blandt de indstillede, og hun ser frem til arbejdet, hvis hun ender i Forfatningskommissionen.

Spændende opgave

- Det er en meget spændende opgave, som jeg er meget ydmyg overfor, forklarer Anita Hoffer til Sermitsiaq.AG om udsigten til måske at blive udpeget af Naalakkersuisut.

- Da Samarbejdspartiet kontaktede mig, forklarede de, at det var mine kompetencer som uddannet jurist, de var interesseret i blev repræsenteret i kommissionen, oplyser Anita Hoffer, der til daglig er stabsdirektør i ejendomsselskabet INI, mens fritiden blandt andet bliver brugt i det frivillige arbejde i organisationen Transparency International Greenland.

Ud over det normale

- Dermed handler det ikke om, at jeg skal repræsentere visse politiske synspunkter. Der er ingen tvivl om, at opgaven er uhyre spændende og ligger ud over det normale, man bliver bedt om, siger en ydmyg Anita Hoffer, der har boet 14 år i Grønland.