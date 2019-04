Se hvem partierne har indstillet til Forfatningskommissionen

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. april 2019 - 11:47

Senest fredag i sidste uge skulle de syv partier i Inatsisasrtut sende deres indstilling til, hvem der skal repræsentere deres parti i den nye Forfatningskommission.

Hvert parti har haft til opgave at indstille to personer – en mand og en kvinde. Herefter er det op til Naalakkersuisut at beslutte, hvem af de indstillede, der skal sidde i kommmissionen, og hvem der skal være stedfortræder.

Ligestilling

Årsagen til, at partierne er blevet pålagt at indstille en mand og en kvinde, skyldes, at man ønsker, at kønsfordelingen bliver ligelig.

En rundspørge, som Sermitsiaq.AG har foretaget til partierne, viser her, hvem der er indstillet:

Siumut:

Ulunnguaq Markussen

Suinne L. Johansen

Inuit Ataqatigiit:

Marianne Jensen

Kuupik V. Kleist

Partii Naleraq:

Per Rosing Petersen

Dorthe C. Kristiansen

Atassut:

Bentiaraq Ottosen

Paninnguaq M. Kruse

Demokraterne:

Nivi Olsen

Steen Lynge

Nunatta Qitornai:

Aleqa Hammond

Ole Augo Markussen

Samarbejdspartiet: