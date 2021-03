Ane Hansen med opsang: Vi skal tage ligestilling seriøst

Merete Lindstrøm Mandag, 08. marts 2021 - 14:03

Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen, benytter Kvindernes Internationale Kampdag til at slå på tromme for bedre forhold for fødende kvinder og deres familier.

- Vi skal kæmpe for kvinders rettigheder. For at opnå, at kvinder her i landet kan føde i tryghed, må vi sammen med de implicerede fremkomme med et politisk initiativ. Det ønsker vi fra Kommune Qeqertalik at deltage i, lyder meldingen.

Ane Hansen påpeger at centraliseringen her i landet har medført, at fødsler kun sker i Ilulissat, Sisimiut, Tasiilaq, Nuuk og Qaqortoq, og at der på nuværende tidspunkt ikke gives mulighed for at familien kan rejse med til en fødsel på Selvstyrets regning.

Skal rejse fra sine børn

Ordningen medfører, at det kun er kvinden, der må rejse og det er kun ressourcestærke familier, der har råd til at rejse med hele familien, mener borgmesteren.

- Fødsel er en lykkelig begivenhed for såvel kvinden og familien, og kvinderne her i landet skal føde i trygge omgivelser. Det værdsætter jeg som kvinde, mor og bedstemor.

Ane Hansen fortæller, at kvinder, også helt unge, der er nødt til at rejse alene til Nuuk for at føde. Hvis de har andre børn, er de nødt til at rejse væk fra dem år fødslen skal foregå.

- Sådanne forhold skal vi nægte at acceptere. Det har jordemoderforeningen i Grønland allerede kritiseret, og denne kritik må vi som ansvarlige politikere her i landet ikke se bort fra.

Skal tage ligestilling seriøst

Tiden er kommet til, at kvindernes rettigheder samt forskellige ligestillingsinitiativer bliver realiseret, i stedet for at de skulle debatteres i en lang uendelighed, mener Ane Hansen.

Hun påpeger, at tal og rapporter gennem mange år har vist, at emner som vedrører samliv og livskvalitet skal tages alvorligt.

-Mit ønske er, at man i det politiske liv tager sager vedrørende ligestilling mere seriøst. Jeg ønsker jer alle en god debat her på kvindernes internationale kampdag, og jeg håber, at vi i fællesskab opnår gode resultater, slutter borgmesteren.