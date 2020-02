Jordemødre: Fortæl om din fødsel

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 06. februar 2020 - 15:00

Hvordan er det at rejse hjemmefra for at føde? Hvilke konsekvenser er der for kvinden og familien, når familieforøgelsen ikke deles med resten af familien? Og hvad husker kvinderne om deres fødsel, når de var alene?

Disse spørgsmål er den grønlandske jordemoderforening i gang med at hente svar på ved hjælp af en kampagne ”del din rejse”, som netop nu kører på de sociale medier.

- Historierne kender vi som jordemødre over hele landet. Vi hører kvindernes bekymringer for at skulle forlade deres familie i graviditeten, vi sidder over for kvinderne, når de ankommer til deres respektive fødesteder og har forladt deres hjem, trygge omgivelser og familier. Der er mange barske historier, og de fortjener at blive hørt, siger formanden for den grønlandske jordemoderforening, Anne Schurmann om kampagnen.

Konference

- Jeg føder altid alene, og jeg og barnet er meget alene de første dage efter fødslen. Når vi skal hjem oplever vi ofte forsinkelser, fortæller en af kvinderne på EK’s Facebookside.

I alt har 79 personer svaret på EK’s opfordring til at dele deres historie om at rejse hjemmefra for at føde, men formanden Anne Schurmann oplyser, at flere kvinder også har fortalt deres historie via private beskeder på de sociale medier.

Svarene og jordemødrenes erfaringer, skal bruges under en konference i slutningen af april, som EK arrangerer. Konferencen ”At rejse for at føde – konsekvenserne af adskillelse af familierne omkring fødsel” afvikles den 27. april, hvor blandt andet psykolog Svend Aage Madsen kommer og holder foredrag.

- Nu tager vi et skridt videre for at få kvindernes oplevelser ud i samfundet og få flere øre til at lytte med, og vi håber, at kvinderne og deres familier vil dele deres oplevelser med os alle sammen, så vi kan få tydeliggjort de konsekvenser, det har og italesætte problemet i samfundet, siger Anne Schurmann.

Jordemødrenes fagforening ønsker også at høre, hvad der for kvinderne og deres familier er vigtig for en god og sikker fødsel. Denne kampagne holdes også på fagforeningens Facebookside.