Anders Rex udnævnt som ny administrerende direktør i Naviair

Merete Lindstrøm Tirsdag, 01. august 2023 - 09:42

Anders Rex kommer fra en lang karriere i Forsvaret, hvor han har opnået rangen som generalmajor og har haft betydelige ledelsesroller, herunder som chef for Flyvevåbnet og forsvarsattaché i Washington, USA.

Om Naviair Naviair leverer trafikstyring til luftfarten. Helt konkret betyder det, at det er Naviair, der sørger for, at lede fly sikkert gennem dansk luftrum.

Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) ejet af den danske stat ved Transportministeriet. Naviair har omkring 600 medarbejdere fordelt i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Med sine 53 år bringer Anders Rex over 15 års strategisk ledelseserfaring, især fra Flyvevåbnet og som chef for Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen.

Flemming Jensen, bestyrelsesformand for Naviair, udtaler:

- Vi er meget glade for at have ansat Anders Rex. Han besidder stærke ledelsesmæssige kompetencer, som vil skabe ro og tillid både i og omkring Naviair. Samtidig er han en stærk profil, der kan udvikle virksomheden i forhold til de store og spændende opgaver, der ligger foran Naviair, herunder opbygningen af en ny kontrolcentral i Grønland. Vi glæder os til at byde Anders velkommen og ser frem til samarbejdet.

Grønland overtager eget luftrum

Anders Rex ser frem til sin nye rolle som administrerende direktør og siger:

- Jeg er først og fremmest glad og stolt over den tillid, bestyrelsen har vist mig med denne udnævnelse. Jeg glæder mig til samarbejdet med de mange dygtige medarbejdere og fagligheder i Naviair. Sammen står vi over for en stor opgave med at sikre og udvikle den samfundskritiske infrastruktur, som Naviair har ansvaret for at drive. Jeg ser stillingen som den helt rette kombination af ledelse og luftfart."

Med Anders Rex som ny administrerende direktør ser Naviair frem til en stærk og kompetent ledelse, der kan fortsætte udviklingen af virksomheden og håndtere de vigtige opgaver foran dem, herunder den strategiske opbygning af en ny kontrolcentral i Grønland.

I begyndelsen af juli sidste år kunne Erik Jensen melde ud, at den danske regering har besluttet, at Grønland skal overtage kontrollen med hele luftrummet over Grønland.

I dag kontrollerer Naviair luftrummet op til 19.500 fod. Overtagelsen af hele luftrummet ventes at kunne skabe op til 100 arbejdspladser her i landet.