Naalakkersuisoq jubler: Flykontrol ventes at skabe 100 arbejdspladser

Thomas Munk Veirum Mandag, 04. juli 2022 - 14:03

Den danske regering har efterkommet et stort ønske fra Naalakkersuisut.

Selvstyret oplyser nemlig, at kontrollen med overflyvende fly i grønlandsk luftrum i fremtiden skal udføres fra Grønland.

Det har den danske regering besluttet. Kontrollen udføres i dag fra Canada og Island, og den danske beslutning glæder i den grad naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen (S):

- Jeg er meget glad for, at luftrummet over Grønland fremover skal varetages fra Grønland, og udsigten til op mod 100 nye arbejdspladser, udtaler Erik Jensen i en pressemeddelelse og fortsætter:

Sagsområde kan på sigt overtages

- Beslutningen vil bidrage til en langvarig opbygning af kompetence i Grønland, som på sigt forhåbentlig kan bane vejen til, at vi en dag vil kunne overtage sagsområdet. Samtidig lægger jeg vægt på, at vi fortsætter det tætte samarbejde med Canada og Island både i forbindelse med og efter luftkontrolcentralen flytter til Grønland.

Transportminister i Danmark Trine Bramsen (Soc.) udtaler, at det er naturligt, at kontrollen varetages fra Grønland:



- Luftrummet over Grønland har stor geopolitisk betydning, og det er naturligt, at kontrollen bliver varetaget fra Grønland. Det er målet at kontrollen skal varetages fra Grønland i 2031.

Naviair kom med forslag

- Det vil give gode arbejdspladser samtidig med at luftfartserhvervet i Grønland styrkes og udbygges. Jeg vil også godt takke Island og Canada, der har varetaget kontrollen af luftrummet over Grønland på vores vegne i en lang årrække, lyder det fra ministeren.

Der har gennem mange år været en politisk debat om muligheden for at hjemtage sagsområdet ved luftkontrol og dermed også overflyvningerne over Grønland.

LÆS OGSÅ: Anbefaling: Hjemtag luftkontrollen

I dag styres flyvninger under 19.500 fod af det statsejede Naviair, mens flyvninger over den højde altså styre fra Island og Canada - noget der nu skal ændres på.

Naviair foreslog selv i 2018, at hele luftrummet skal kontrolleres fra Grønland fra et kontrolcenter i Nuuk, med henvisning til at det vil skabe flere skatteindtægter og know-how her i landet.