Anders Olsen: De trafikale forhold må forbedres

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 30. januar 2020 - 18:00

De trafikale forhold er for rigide og giver mange kvaler for de rejsende i Sydgrønland.

Det mener Inatsisartutmedlem Anders Olsen (S), der tordner mod Naalakkersuisut om de trafikale forhold i især Sydgrønland.

- Den trafikale servicekontrakt som blev indgået i 2017 og som i dag er gældende i Sydgrønland, er årsagen til de rejsendes mange kvaler hernede, og de forhold er fortsat gældende. Derfor må man sige, at den forlængelse af servicekontrakten, som Naalakkersuisut har til hensigt at gennemføre, helt sikker vil være en torn i øjet på borgerne i Sydgrønland og vil medføre store protester. Dette ses allerede af debatten på de sociale medier, skriver han i en pressemeddelelse.

Perioden forlænges

Kim Kielsen oplyste i sidste uge i Sermitsiaq, at det kunne blive aktuelt at forlænge servicekontraktperioden, så den blev længere end de fire år, de nuværende kontrakter har løbet.

Dette for at sikre, at operatørerne kan have bedre muligheder for at investere i nye helikoptere, flyvemaskiner, både og skibe.

Det stiller Anders Olsen sig ikke tilfreds med, og kræver en forklaring.

- Derfor er det nødvendigt, at Naalakkersuisuts udmelding om at forlænge de gældende trafikservicekontrakter, først og fremmest forklares overfor forbrugerne, altså de rejsende. Hvilke konsekvenser det vil medføre at fortsætte med de nuværende servicekontrakter, da en fortsættelse af de nuværende servicekontrakter vil få alvorlige konsekvenser i de næste mange år, såfremt der ikke sker forbedringer og det kan ikke være rigtigt, lyder det fra Anders Olsen.

Trafikseminar

Inatsisartutmedlemmet opfordrer naalakkersuisut til at huske på alle de inputs, som politikerne fik under trafikseminaret som blev holdt sidste år.

- Jeg vil kraftigt opfordre Naalakkersuisut til at benytte sig rigtig godt af de informationer og indtryk de måtte have fået fra trafikseminaret sidste år således, at de sikrer en mere retfærdig trafikservice. Borgerne ude i yderdistrikterne har ret til at få en lige så god service som alle andre borgere. Man kan ikke bare lade denne forskelsbehandling fortsætte, lyder opfordringen fra Anders Olsen.