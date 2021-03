Andelen af kvindelige kandidater skrumper

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 22. marts 2021 - 13:08

Der er i alt 189 kandidater til Inatsisartut, der er godkendt af valgnævnet.

Af dem er 56 kvinder, mens 133 kandidater er mænd. Kvindernes andel er dermed 29,6 procent af de godkendte opstillede kandidater til Inatsisartut.

Det er et fald på 2,1 procentpoint i forhold til valg til Inatsisartut i 2018, hvor der var 73 kvinder ud af 230 kandidater til Inatsisartut.

Andel af kvinder:

Inatsisartutvalg 2018: 31,7 procent

Inatsisartutvalg 2021: 29,6 procent

Andelen af kvindelige kandidater til Inatsisartut er på samme niveau som til kommunalvalget.

Naleraq med færrest kvinder

Historisk er der flest mænd, der stiller op til valg. Formand for Rådet for menneskerettigheder, Sara Olsvig har overfor Sermitsiaq.AG udtrykt, at flere kvinder må stille op til valg, så diskrimination mellem kvinder og mænd kan modarbejdes.

LÆS OGSÅ: Flere kvinder skal vove at tage magten

Det er hos Naleraq, man finder den mindste andel af kvindelige kandidater, hvor hele 26 ud af 30 opstillede kandidater er mænd.

- Alle er velkomne i vores parti uanset køn, vi forhindrer ingen i at stille op for os, siger Pele Broberg fra Naleraq. Han understreger at partiet ikke har hensigt til at appellere til kun et køn i forhold til politik.

Samarbejdspartiet og Nunatta Qitornai har hver tre kvinder ud af otte kandidater.

Demokraatit tæt på balance mellem kønnene

I forhold til ligestilling fører Demokraatit. Demokraatit stiller 22 kandidater op, hvoraf ti er kvinder.

Sådan fordeler andelen af kvindelige og mandlige kandidater til Inatsisartut i hvert parti. Sermitsiaq.AG

Formanden fortæller, at partiet i de seneste valgperioder haft stærke kvindelige frontfigurer.

- Køn er ikke et tema vi går op i, i vores partiprogram. Der er ingen kønslige begrænsninger i forhold til, hvilke emner, vores medlemmer ønsker at diskuterer, siger formand for Demokraatit og forklarer:

- Vi diskutere alle emner med alle kandidater i vores parti. De tungere emner som beskatning og erhverv er selvfølgelig ikke forbehold mænd. Det tror jeg, er en af grundene til, at vi kan formå at appellere til begge køn, siger Jens-Frederik Nielsen, formand for Demokraatit til Sermitsiaq.AG.

Siumut og Inuit Ataqatigiit er de to partier, der opstiller flest kvindelige kandidater, dog er der langt til ligestilling mellem kønnenen i de to patier. Begge har 16 kvindelige kandidater ud af henholdsvis 43 og 60 kandidater.