Anbringelser og hjemgivelser af børn skal undersøges

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 02. juni 2021 - 08:53

Ombudsmanden for Inatsisartut vil sætte et projekt i gang for at undersøge kommuners sagsbehandling af sager om anbringelse af børn uden for hjemmet og hjemgivelser af børn.

Det oplyser Ombudsmanden på sin hjemmeside.

Ombudsmanden har flere gange undersøgt enkelte sager i samtlige kommuner, og disse har ifølge ombudsmanden givet anledning til kritik af kommunernes håndtering af sagerne.

- Det er ombudsmandens opfattelse, at kommunerne fortsat begår alvorlige fejl ved behandling af sager om anbringelse og hjemgivelse af børn, lyder det fra ombudsmanden.

Møde med MIO

Ombudsmanden har i april inviteret Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge samt medarbejderne i børnerettighedsinstitutionen MIO til at drøfte problemstillinger, som MIO har oplevet under sine rejser.

På baggrund af MIO’s oplysninger om problemstillinger i forbindelse med anbringelser og hjemgivelser af børn i kommunerne, vil ombudsmanden sætte en større egen drift-undersøgelse i gang.

Rejser til efteråret

I forbindelse med undersøgelsen vil ombudsmanden besøge en række kommuner. Her vil ombudsmanden gennemgå nogle sager og se nærmere på kommunens sagsbehandling.

Projektet vil munde ud i en rapport om kommuners behandling af sager om anbringelse og hjemgivelse af børn. Rapporten forventes at offentliggøres i foråret 2022.