Analyse skal kaste lys over hjemtagelse

Thomas Munk Veirum Mandag, 31. januar 2022 - 08:28

Det er stadig uklart, hvad det vil koste, og ikke mindst hvordan lovgivningen skal se ud, når selvstyret skal overtage driften af sagsområdet for selskabs, regnskab og revision fra den danske stat.

Oppositionspartiet Demokraatit har været kritisk indstillet overfor Naalakkersuisuts planer om at overtage sagsområdet, som blev meldt ud i efteråret. Partiet har ikke noget principielt imod, at et område hjemtages, men gør opmærksom på, at regningen for hjemtagelse skal betales via finansloven eller nye afgifter.

I en stribe spørgsmål har partiformand Jens-Frederik Nielsen derfor ønsket svar på, hvilke konsekvenser overtagelsen vil have for erhvervslivet og landskassen.

Jens-Frederik Nielsen får dog foreløbig kun meget begrænsede svar på sine spørgsmål.

Naalakkersuisoq for erhverv og handel, Pele Broberg (N), oplyser, at der først i løbet af processen med overtagelse af området vil blive udarbejdet en redegørelse, som skal belyse fordele og ulemper:

Redegørelse skal forelægges Inatsisartut

- Her vil det også være muligt at belyse eventuelle erhvervs- og handelsmæssige konsekvenser. Redegørelsen vil blive forelagt for Inatsisartut som led i den endelige beslutningsproces, og der vil som led i dette arbejde blive foretaget høringer af relevante parter, herunder erhvervslivet i Grønland, skriver Pele Broberg til Jens-Frederik Nielsen.

Naalakkersuisoq vurderer det dog som en fordel, at ved overtagelsen af sagsområdet kan Naalakkersuisut udarbejde en lovgivning på området, som er tilpasset grønlandske forhold i endnu større grad end i dag.

Jens-Frederik Nielsen vil også vide, om hjemtagelsen har været i høring hos erhvervslivets organisationer.

Som svar på spørgsmålet henviser Pele Broberg til udarbejdelsen af Selvstyreloven for over et årti siden. Erhvervslivet vil dog blive inddraget i den kommende proces, lyder det:

- Overtagelsen af nævnte sagsområder er en del af mulighederne under Lov om Grønlands Selvstyre af 2009, som har været igennem en omfattende demokratisk proces. Indførelsen af selvstyre var således til folkeafstemning i Grønland i 2008. Erhvervslivet vil blive inddraget i den fremadrettede proces, skriver Pele Broberg i svaret.

Færøske erfaringer kan inddrages

I forhold til hvad hjemtagelsen af området vil koste, svarer naalakkersuisoq, at det endnu er uvist, men at de færøske erfaringer kan inddrages i den kommende vurdering.

Her på Sermitsiaq.AG har vi tidligere fortalt, at Færøerne hjemtog området helt i 2008, og det koster øgruppen omkring 5 millioner kroner at drive området.

Pele Broberg understreger, at hjemtagelsen vil blive genstand for en grundig proces:

- Som det også fremgår af koalitionsaftalen, er det vigtigt for koalitionen, at

overtagelsen af sagsområder forberedes grundigt. Det betyder bl.a. at alle

relevante parter bliver involveret i processen og at der grundigt bliver redegjort

for mulige konsekvenser, skriver Pele Broberg.