Alting har en ende: Royal Arctic Line har forladt Aalborg Havn for sidste gang

Onsdag, 22. juni 2022 - 17:06

Så skete det.

Rederiet Royal Arctic Line er sejlet ud af Aalborg Havn for sidste gang i 50 år.

Det skete onsdag, da skibet Tukuma Arctic Line satte kurs mod Arktis klokken 13.30.

Før afsejlingen blev der - ifølge Ann-Britta A. Olsvig, kommunikations og markedsføringschef i Royal Arctic Line - afholdt et mindre event i Pakhuset i Aalborg.

Her blev der blandt andet overrakt gaver og holdt forskellige taler. Desuden optrådte sangeren Simon Lynge med en række musikalske indslag.

Fremtidens sejlrute

Royal Arctic Line meldte allerede ud tilbage i 2017, at rederiet i fremtiden ville flytte anløbshavn til Århus for at sikre bedre forbindelser til resten af verdens logistiknetværk.

Flere og bedre forbundne anløbshavne giver - ifølge rederiet - deres kunder flere muligheder for at handle og for at benytte sig at større operatører.

Royal Arctic Line har sammen med Port of Aalborg (ejere af det største havneareal i Aalborg, red.) forberedt sig på udløb af basishavnsaftalen.

Dialogen har - ifølge Royal Arctic Line - båret præg af mange års godt samarbejde, som begge parter har ønsket at afslutte på en god og konstruktiv måde.