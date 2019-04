Aleqa svarer Aaja: Meget arbejde foregår udenfor Borgen

Walter Turnowsky Tirsdag, 09. april 2019 - 17:01

Skulle man have været i tvivl om, hvorvidt kampen om de to grønlandske mandater i Folketinget er i gang, så blev man klogere senest i går.

I et særdeles skarpt formuleret angreb, kritiserede Aaja Chemnitz Larsen (IA) sin kollega, Aleqa Hammonds (NQ) indsats i Folketinget.

NQ-politikeren siger dog, at hun blot gør tingene på hendes måde.

- Sandheden er, at vi blot har valgt to forskellige måder at arbejde på i Folketinget, og det synes jeg er helt ok. Også hvad angår Aajas indsats, som jeg har fuld respekt for, lyder replikken fra Aleqa Hammonds (NQ).

- Selv har jeg valgt at bo og betale skat i Grønland. Herhjemme kan jeg dagligt møde vores borgere, vores folkevalgte og vores organisationer. Det koster ind imellem tid og møder i Danmark på grund af de begrænsede rejsemuligheder, men det er med til at sikre, at min politik hænger sammen med virkeligheden i vores eget land. Jeg pendler således mellem Nuuk og København op til 2-3 gange hver måned i Folketingets mødeperioder. Dertil har jeg repræsenteret Grønlandsudvalget i en lang række udenlandske konferencer, og afholder løbende borgermøder om arbejdet i Folketinget.

- Jeg har sat amerikansk tilstedeværelse på dagsorden

Aaja Chemnitz Larsen (IA) kritiserer, at Aleqa Hammond (NQ) har været fraværende under møder og debatter, der vedrører Grønland, ligesom hun savner initiativer til samråd og høringer.

- Jeg fristes derfor til at spørge: Hvor er de konkrete resultater? lyder hendes melding.

Dem vil Aleqa Hammond (NQ) gerne pege på.

- Jeg er derudover stolt over at have sat amerikanernes militære tilstedeværelse i Grønland højt på den politiske dagsorden både i Folketinget og i den danske presse. Det har været med til at sætte pres på regeringen i forhold til krav om oprydning, og om at Grønland både skal have mest mulig ud af amerikanernes militære tilstedeværelse, og reel oplysning om, hvad de bruger vores land til.

- Det er simpelthen forkert at bilde vælgerne ind, at arbejdet i Folketinget kun handler om at deltage i så mange møder og debatter som muligt. Folketinget er ikke en arbejdsplads, hvor man stempler ind om morgenen og ud om eftermiddagen. Rigtig meget af arbejdet foregår udenfor Christiansborg, udenfor normale arbejdstider og via telefonen. Politiske resultater skabes gennem et bredt parlamentarisk samarbejde, og ikke mindst ved en ligeværdig dialog mellem regeringerne i Grønland og Danmark.

Stolt af aftale med Venstre

Kritikken af, aftalen om at frede den Venstre-ledede regering afviser Aleqa Hammond (NQ) ligeledes blankt.

- Jeg kan desuden oplyse, at jeg er stolt af min aftale med Venstre. For jeg er ikke i tvivl om at aftalen har gavnet Grønland på flere måder. Den sikrede umiddelbart, at Grønland igen fik formandskabet i Folketingets Grønlandsudvalg. Men den gav også et frit spillerum til, at regeringen kunne gå ind i et samarbejde med Nalaakkersuisut uden risiko for at blive væltet i den sammenhæng. Resultatet af det kender vi: bedre forhold på forsvarsområdet, på justitsområdet, midler til oprydning efter gamle militæranlæg, investeringer i lufthavne og grønlandsk erhvervsliv. Jeg vil bestemt ikke forsøge tage hele æren for resultaterne, men min indsats har altså spillet en rolle, ganske som Aaja Chemnitz Larsens indsats har. Blot på en anden måde, mener Aleqa Hammond (NQ) , der opfordrer Aaja Chemnitz Larsen (IA) til at holde sig fra mudderkastning.