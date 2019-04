Aaja: Hammond har svigtet sit mandat

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 08. april 2019 - 11:37

Aaja Chemnitz Larsen opfordrer Aleqa Hammond til at komme med en ”resultatliste”, der kortlægger, hvad partiet har opnået igennem den seneste valgperiode i Folketinget.

- Netop Aleqas manglende synlighed og åbenlyse fravær, specielt til vigtige Grønlandsrelaterede møder i Folketinget, ærgrer mig. Det er ærgerligt for Grønland. Jeg fristes derfor til at spørge: Hvor er de konkrete resultater? Jeg opfordrer Aleqa til at øge gennemsigtigheden af hendes folketingsarbejde, ved at offentliggøre hvilke konkrete resultater hun har opnået til gavn for Grønland. Det er i mine øjne påfaldende lidt, som Aleqa Hammond har initieret og fulgt til dørs, siger Aaja Chemnitz Larsen i en pressemeddelelse.

IA-politikeren har opgjort, at hun har taget initiativ til seks høringer og fem samråd. Ifølge Aaja Chemnitz Larsen har Aleqa Hammond ikke taget initiativ til en eneste høring eller samråd.

- Vi ønsker for Grønland, at begge grønlandske folketingsmedlemmer kæmper lige hårdt for, at give Grønland en stærkere stemme. Dette har ikke været tilfældet i denne valgperiode, hvor Aleqa Hammond gentagne gange har svigtet sit mandat ved vigtige debatter og initiativer for Grønland i Folketinget, fastslår Aaja Chemnitz Larsen.