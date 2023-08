Albatros på indkøb: Hotel Kangerlussuaq bliver privatejet

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 01. august 2023 - 12:34

Hotellet i Kangerlussuaq er nu i private hænder efter en handelsaftale mellem Mittarfeqarfiit A/S og Albatros Arctic Circle Aps den 1. august. Det oplyer Mittarfeqarfiits direktør, Henrik Estrup i en pressemeddelelse.

Salget sker efter ønske fra Selvstyret og Qeqqata Kommunia. Hotel Kangerlussuaq, der har i alt 61 overnatningsværelser, nåede at være på boligmarkedet i halvanden måned, sat til højeste bud.

Henrik Estrup oplyser, at overdragelsen til ejeren sker hurtigst muligt.

- Det har været vigtigt for os i denne proces at finde den rigtige køber til hotellet. Albatros Arctic Circle Aps. har virket i mange i år i Kangerlussuaq, hvor de driver flere indkvarteringsmuligheder samt restaurant Roklubben. Det er derfor med ro i sindet, at vi overdrager hotellet i Kangerlussuaq til dem, siger administrerende direktør Henrik Estrup.

Gode turismemuligheder

Hotellet er solgt som det er, og med alt løsøre inkluderet. Albatros, der driver flere indkvateringer i Kangerlussuaq har dermed udvidet sit selskab med omkring 5.357 kvm, der også inkluderer kontor, lager og butik.

- Hotel Kangerlussuaq passer rigtig godt ind i vores nuværende virksomhed i Kangerlussuaq, og vi glæder os til nu at få endnu bedre mulighed for at udvikle turismen i Kangerlussuaq sammen med hotellets gode og dygtige medarbejdere, siger direktør i Albatros, Jørgen Larsen.

Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, og alle medarbejdere følger derfor med og er sikret deres arbejde i forbindelse med salget.