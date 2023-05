Selvstyret sælger ud: Hotel Kangerlussuaq kan blive dit

Jensine Berthelsen Onsdag, 24. maj 2023 - 16:47

Drømmer du om at blive hotelejer?

I så fald byder chancen sig lige nu Kangerlussuaq. Det sker efter, at Hotel Kangerlussuaq, som ejes og drives af Mittarfeqarfiit, nu er blevet sat til salg.

Såfremt Naalakkersuisut finder den rigtige køber til det rigtige beløb, bliver hotellet privatiseret.

Og det er Qeqqata Kommunias borgmester godt tilfreds med:

- Vi har overfor Naalakkersuisut fremsat vores ønske om liberalisering af Hotel Kangerlussuaq. Der skal sikre, at Kangerlussuaq på lige fod med de andre byer, hvor der bygges lufthavne, kan udvikle sig. Vi er nemlig sikre på, at man ved at sælge hotellet til bydere, der har kendskab til hotel og restaurationsbranchen, kan få udviklet enestående muligheder, siger en glad Malik Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Håber hotellet kommer i gode hænder

Borgmesteren øjner gode muligheder for turismetiltag. Han håber, at Naalakkersuisut vil finde en eller flere kompetente købere, der vil turismeudvikling:

- Jeg håber meget på, at vedkomme, der vil byde ind på hotellet, vitterligt også har kendskab til turisme og reataurationsbranchen. Hvis det lader sig gøre, vil der blive åbnet op for at få hotellet renoveret og fornyet, og hvis det sker, er jeg helt sikker på, at der i fremtiden vil komme flere turister til Kangerlussuaq, siger borgmesteren.

Qeqqata Kommunia har i årevis arbejdet for, at der bliver realiseret en ATV-vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, og nu ser det ud til, at det kun er spørgsmål om tid.

Hvor mange gennemrejsende eller besøgende der bliver tale om er endnu uvist, da man endnu ikke har nogle flyselskaber klar til at flyve over atlanten eller til Nordamerika fra Kangerlussuaq, når de nye lufthavne åbner i Nuuk og Ilulissat.

5.357 kvm med i købet

I salgsopstillingen til hotellet fremgår det, at:

- Hotellet sælges til højest bydende, at der ingen budfrist er, så købstilbud vurderes/behandles løbende og, at Naalakkersuisut forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud.

I bygningen er der flere eksterne lejemål (kontor, lager & butik) som tilsammen udgør ca. 5.357 kvm.

Det fremgår ikke af salgsannoncen, som er slået op af Netbolig, hvad hotellet skal koste eller hvor købstilbudene begynder, så hvis man har for mange lommepenge denne uge, kan man eventuelt prøve lykken.

Du kan læse se mere om salget af Hotel Kangerlussuaq HER.