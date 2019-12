Aki-Matilda: Selvstændighed er et misvisende ord

Walter Turnowsky Lørdag, 21. december 2019 - 11:54

En egen stat betyder ikke, at båndene til Danmark bare skal skæres over. Det sagde Siumuts medlem af Folketinget Aki-Matilda Høegh-Dam under en debat i Folketinget om USA's stigende engagement i Grønland.

- Det er vigtigt, når Grønland og de grønlandske partier senere hen har diskuteret rigsfællesskabet, at pointere, at diskussionen altså er kommet videre, fra hvor den var dengang i 1990'erne og 1970'erne. I dag er den meget bredere end det, sagde hun

- I dag snakker man ikke om selvstændighed, og det synes jeg også bare er vigtigt, fordi det også er et ord, der ofte bliver brugt, men som er meget misvisende, idet der ikke er et eneste land i verden, der reelt set er for sig selv og selvstændigt. Danmark handler også med alle mulige andre lande, både med USA og Kina, og der er ikke nogen, der siger til Danmark, at Danmark nu skal vælge, om de vil være med USA eller med Kina.

Free association

- Siumut har udviklet sit ønske om en statsdannelse siden 1970'erne, og nu står det til på den måde, at man ikke nødvendigvis vil tage afstand fra Danmark, man vil gerne udvikle det på ny. Her har man fornemmelsen af, at rigtig mange i Grønland er rigtig glade for kongehuset, og vi vil stadig gerne være en del af kongeriget, selv om vi har dannet en stat. Men det er altså en undersøgelse, der også kan laves for at bekræfte eller afkræfte dette.

- Her er det så blevet diskuteret, og man er meget interesseret i for fremtiden at være en slags free association-nation, hvor det faktisk er under riget, altså under kongehuset, man har dette reelle fællesskab med tre systematisk ligeværdige nationer og stater, der arbejder sammen på de større og mere komplekse områder ikke bare med hensyn til vores fælles historie og vores fælles sammenhold, men også på grund af, at vi har nogenlunde de samme værdier.

Under debatten fremførte Søren Espersen (DF) flere gange, at han vurderer, at USA's forsvar vil rykke ind, hvis Grønland erklærer sig uafhængigt af Danmark. Han mener derfor at Grønland må vælge mellem USA eller Danmark. Aki-Matilda Høegh-Dam er uenig.

Personligt, fra Siumut, vil jeg gerne sige, at vi ikke vælger USA versus Danmark – vi vælger Grønland, vi vælger Grønlands velfærd og velbefindende for grønlænderne. Det tror vi sagtens man kan gøre i et bedre samarbejde, sagde hun.