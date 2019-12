Søren E: Grønland må vælge mellem Danmark og USA

Walter Turnowsky Tirsdag, 17. december 2019 - 17:46

Det er dansk militær i Grønland eller det er amerikansk militær, andre alternativer er der ikke. Det synspunkt fremførte Dansk Folkepartis grønlandsordfører, Søren Espersen gentagne gange under dagens debat i Folketinget.

- Det er jo en helt anden verden, som vi er i lige pludselig, hvor spørgsmålet om, hvorvidt vi skal opruste i Arktis, er helt anderledes latent, siger han til Sermitsiaq.AG

Det var Søren Espersen, der havde rejst forespørgselsdebatten om USA's ageren i Grønland.

Flere af de danske politikere, der er mest velvillige indstillet overfor grønlandsk selvstændighed blev konfronteret med spørgsmålet om, hvorvidt de ikke har været med til at give USA blod på tanden ved at tale om selvstændighed. Det gjaldt blandt andre SF's grønlandsordfører Karsten Hønge. Hønge havde selv sammenlignet troen på, at USA kun vil det bedste for Grønland med troen på 'julemanden og nisseværkstedet'.

Afviser præmissen

SF-politikeren gik dog ikke ind på Søren Espersens præmis, men siger, at han forestiller sig et nyt samarbejde mellem Danmark og Grønland, hvis den grønlandske befolkning skulle vælge selvstændigheden. En udlægning, som blev bakket op af flere andre ordførere.

Det gør dog ikke indtryk på Søren Espersen, der som bekendt er passioneret tilhænger af Rigsfællesskabet.

- Som jeg også fremhævede flere gange under debatten: Det er enten den danske flåde, der er omkring Grønland eller også er det USA's. Der værd at vide og når vi også satser på at få Rigsfællesskabet til at hænge sammen. Der er en konsekvens af selvstændighed og derfor gjorde jeg så meget ud at sige: Er man med Danmark eller er man med USA?

Det var blandt andre Aki-Matilda Høegh-Dam (S), der blev konfronteret med det spørgsmål. Hun replicerede, at det er fuldstændig normalt for lande at have forskelligartede internationale samarbejder og at hun derfor mener, det derfor ikke er så sort-hvid, som Søren Espersen giver udtryk for.