Aki-Matilda satser på søsikkerhed og udvikling af juridisk grønlandsk

Tirsdag, 04. april 2023 - 09:58

Forhandlingerne om finansloven for 2023 er i gang i Danmark, da de ikke blev gennemført i efteråret på grund af folketingsvalget.

Regeringen har lagt op til et hurtigt forhandlingsforløb, og folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun har sine prioriteter klar til forhandlingerne.

I et skriftligt svar oplyser, folketingsmedlemmet, at søsikkerheden i Grønland skal højnes, og derfor vil Siumut gå efter at afsætte midler, der skal kortlægge skær, kystlinjer og tidevandszoner.

- Den manglende kortlægning forårsager hvert år ulykker samt tab af menneskeliv og materiel, samt hindrer erhvervsudvikling, lyder det fra folketingsmedlemmet.

Bog bør oversættes

Derudover vil Siumut arbejde for, at der sættes midler af til Operation dagsværk Inua.

Ifølge Aki-Matilda Høegh-Dam har organisationen flere års erfaring med at støtte unge i Grønland, og vil over de næste fire år give 1.600 grønlandske unge kurser i Psykisk Førstehjælp og Livsmestring. Målet er at forbedre den mentale sundhed ved at styrke de unges evner til at mestre de mange sociale problemer, de møder.

En anden prioritet bliver penge til en oversættelse af bogen ’Imperiets Børn’ af Anne Kirstine Hermann. Bogen handler om processen omkring, hvordan Grønland blev et amt i Danmark i forbindelse med afkoloniseringen.

- Siumut mener, at bogen ’Imperiets Børn’ skal oversættes fra dansk til grønlandsk, så den brede befolkning i Grønland også får muligheden for at få belyst, hvad der virkeligt skete i den tid, skriver Aki-Matilda Høegh-Dam.

Støtte til to foreninger på ønskesedlen

På ønsksedlen er også penge til de to foreninger Mentor Immanuel og MAPI, der blandt hjælper grønlandske forældre i Danmark i deres kontakt med myndighederne.

Aki-Matilda Høegh-Dam vil håber også at få skaffet midler, der skal være med til at udvikle det grønlandske sprog i inden for jura, da juridiske fagudtryk ikke findes i stor udstrækning på grønlandsk. Desuden vil Siumut også gerne have midler til ’Foredrag i Postkoloniale teorier’ samt tilde et juridisk ph.d stipendie, som skal afdække spiral-kampagnen.

Udover forhandlinger om finansloven, er forhandlinger om et nyt forsvarsforlig også ved at gå i gang i Folketinget.