Aki-Matilda om partimøde: - Det var wow

Walter Turnowsky Onsdag, 26. juni 2019 - 12:20

Det har været nogle hektiske og overvældende uger for Siumuts nyvalgte og unge folketingsmedlem, Aki-Matilda Høegh-Dam (S).

Et hav af praktiske ting skal på plads, samtidig med at hun endnu ikke engang har et kontor på Christiansborg. Hun er først nu gået i gang med at ansætte medarbejdere til hendes sekretariat. Så regeringsforhandlingerne har hun stort set måttet klare ene kvinde.

Men hun føler at hun er blevet taget godt imod af den socialdemokratiske gruppe, hvor hun deltager fast i gruppemøderne.

- Da jeg kom ind til det første gruppemøde, sagde Mette Frederiksen: 'Her er Aki-Matilda Dam-Høegh fra Grønland. Lad os sige velkommen til hende. Jeg håber I vil tage rigtig godt imod hende.'

- Jeg syntes sådan en modtagelse tegner godt, siger Aki-Matilda Høegh-Dam (S).

Meget tilfreds med aftale

I den politiske aftale som Socialdemokratiet har indgået med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er Grønland nævnt i nogle få linjer.

- Jeg syntes det lyder godt. Hele aftalen er jo holdt i meget generelle vendinger, så det undrer mig ikke, at også afsnittet om Grønland er meget generelt.

- Jeg er meget tilfreds med det der står.

Under de interne forhandlinger med Socialdemokratiet blev Aki-Matilda Høegh-Dam spurgt, hvad der skulle stå, hvis der kun skulle stå to linjer om Grønland og Rigsfællesskabet.

- Jeg sagde, at det var vigtigt, at der stod noget om ligeværdighed samt om udviklingen af de danske ansvarsområder. Begge dele står der, og det er jeg glad for.

En god fornemmelse

En udligning af lønforskellen mellem danske og grønlandske politibetjente har været en af hendes mærkesager.

- Jeg vil jo ikke love for meget på forhånd, men jeg har en god fornemmelse efter mine første møder med Socialdemokratiet.

- Vi er startet på en god og ærlig dialog, så jeg syntes, det tegner godt.

- Jeg føler mig overbevist om, at Mette Fredriksen kommer til at stå i spidsen for en god regering, der også vil varetage Grønlands interesser, siger hun.

- Mette forstår Grønland

Når Aki-Matilda Høegh-Dam føler sig særlig tryg med præcis Mette Frederiksen, så skyldes det også, at hun kender den nye statsminister på forhånd. Aki-Matilda Høegh-Dam var nemlig i 2016 involveret i udarbejdelsen af samarbejdsaftalen mellem Siumut og Socialdemokratiet.

Her fandt hun ud af at de i kraft af deres respektive uddannelser har et fælles sprog. Aki-Matilda Høegh-Dam har læst statskundskab med fokus på post-kolonialisme og nationbuilding. Mette Frederiksen har en master i Afrika-studier.

- Så vi kunne straks tale samme og forstod hinanden. Mette (Frederiksen, red.) forstår meget af den situation, som Grønland er i.

- Så når jeg under valgkampen har sagt, at jeg støtter hende som statsminister, så er det ikke blot, fordi Socialdemokratiet er Siumuts søsterparti. Jeg er personligt overbevist om Mette Frederiksen er den bedste statsminister for Grønland.

Klapsalver så væggene ryster

Kort inden vores samtale kunne Aki-Matilda Høegh-Dam være med til at fejre den i hendes øjne bedste regering for Grønland. Mette Frederiksen mødtes for første gang med folketingsgruppen efter aftalen med de tre støtte partier kom i hus sent tirsdag aften.

- Det var virkelig overvældende. Det var bare wow.

- Her er virkelig varmt i dag og inde i gruppeværelset var det endnu varmere, så alle havde sved på panden. Og samtidig lykønsker alle hinanden og siger 'vi klarede det'.

- Da så Mette kommer ind i lokalet, så lyder der så høje klapsalver fra de omtrent 60 tilstedeværende, så væggene nærmest rystede.

- Jeg er naturligvis først og fremmest Siumut, men jeg er jo også socialdemokrat, så det var rigtig stort.