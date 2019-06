Aaja: Jeg havde håbet det var mere konkret

Walter Turnowsky Onsdag, 26. juni 2019 - 08:34

Grønland og Rigsfællesskabet er omtalt i den politiske aftale, som Mette Frederiksen indgik med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten sent tirsdag aften.

Men mere en godt to linjer i den 18 sider lange aftale kunne det ikke blive til.

- Jeg er glad for at det lykkedes at få sat et grønlandsk aftryk på aftalen, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- Men når det er sikkert, så havde jeg håbet, at afsnittet om Grønland havde været mere konkret.

Formuleringen i aftalen lyder 'Danmark er også en del af Rigsfællesskabet. En ny regering ønsker et ligeværdigt, positivt og styrket partnerskab i Rigsfællesskabet baseret på tillid og gensidig respekt. I fællesskab med Grønland og Færøerne vil vi udvikle danske ansvarsområder.' Den står i indledningen til aftalen.

- Det er helt afgørende vigtigt, at regeringen har forpligtet sig på at udvikle de danske ansvarsområder.

Fik fastholdt formuleringer om Grønland

De konkrete formuleringer om Grønland var ellers tæt på at glide helt ud af aftalen. De to grønlandske medlemmer havde været indkaldt til forhandlingsmøde inden de helt konkrete forhandlinger mellem Socialdemokratiet og de tre støttepartier gik i gang.

Fredag sidste uge blev de grønlandske folketingsmedlemmer så indkaldt igen. På det tidspunkt var forpligtelserne om Grønland ved at blive skrevet ud af aftalen.

- Jeg er meget tilfreds med, at det i den anden forhandlingsrunde lykkedes at fastholde det direkte grønlandske aftryk. Det gælder ikke mindst løftet om de danske ansavrsområder, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Aki-Matilda Dam-Høegh (S) var ikke med i denne anden forhandlingsrunde, da hun havde overset indkaldelsen, der var kommet meget sent om aftenen torsdag.

Udsatte børn og politiets løn

Nu håber, Aaja Chemnitz Larsen (IA), at det vil lykkedes i den kommende tid at få konkretiseret regeringens planer for Grønland.

- Jeg arbejder på en række konkrete formuleringer, som jeg vil præsentere for Mette Frederiksen, siger hun.

De punkter som Aaja Chemnitz Larsen (IA) ønsker regeringen skal forpligte sig på er:

Hjælp til udsatte børn i Grønland

Et løft af justitsområdet, herunder især en fjerneles af lønforskellen mellem betjente fra Danmark og fra Grønland

Større selvstændig udenrigspolitiske kompetence til Grønland

Brev til finansministeren

Derudover vil hun sikre, at de grønlandske folketingsmedlemmer rent faktisk bliver direkte inviteret til kommende forligsforhandlinger med relevans for Grønland. Dette gælder ikke mindst forhandlingerne om finansloven. Det er før valget blevet signaleret, at man er åben over for dette.

- Som noget af det første vil vi møde op hos finansministeren og justitsministeren for at sikre os, at disse løfter bliver fulgt til dørs, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- Derudover vil vi skrive breve til de for Grønland vigtigste ministre, og gratulere dem med udnævnelsen. Men vi vil også minde dem om de sagsområder, som de forvalter i Grønland.