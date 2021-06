Aki-Matilda-indlæg skaber debat

Thomas Munk Veirum Fredag, 04. juni 2021 - 07:42

- Hvis man ønsker et reelt Rigsfællesskab og ikke et dansk herredømme, skal vi alle bane vejen for, at Grønland får højhedsret over eget land gennem statsdannelse.

Sådan skriver Aki-Matilda Høegh-Dam (S) i et indlæg i netmediet Altinget Arktis.

I indlægget slår folketingsmedlemmet på tromme for dannelse af en grønlandsk stat, fordi Grønland så på frivillig basis ville kunne indgå i et føderalt samarbejde med Danmark.

Det vil efter hendes vurdering skabe et mere ligeværdigt forhold i rigsfællesskabet.

Ifølge hende har Grønland oplevet, at samarbejdet i rigsfællesskabet afgøres af, hvordan den siddende danske regering tolker begrebet “ligeværd”.

'Det Grønlandske Kongerige'

Hun slår sin pointe fast ved at forestille sig, hvordan situationen ville havde været, hvis det havde været omvendt.

- Så hør mig ad, og lad os metaforisk set bytte pladser de næste 300 år – du ved – i rigsfællesskabets navn. Fra nu af kaldes det ’Det Grønlandske Kongerige’.

- Her skal alle i Danmark lære at tale og skrive grønlandsk, da dette blandt andet bliver kravet for at komme i betragtning til et hvilket som helst job, skriver Aki-Matilda Høegh-Dam.

Indlægget fra folketingsmedlemmet blev trukket ind i afslutningsdebatten i folketingssalen onsdag. Fra talerstolen gentog folketingspolitikeren budskabet om, at der bør være mere ligestilling mellem landene i rigsfællesskabet.

Det fik de Konservatives Rasmus Jarlov til at pointere, at han savner en erkendelse fra Aki-Matilda Høegh-Dam om, at Grønland ser ud, som det gør, blandt andet takket være dansk indsats.

Hvordan skal regningen betales?

Politikeren henviste til, at Danmark i sin tid var med til sikre indlemmelse af Østgrønland og at Danmark i dag bruger mange kræfter på at sikre, at Nordpolen kan komme til at tilhøre Grønland.

Til det svarede Aki-Matilda Høegh-Dam, at hun mener, at Danmark hovedsageligt gør krav på Nordpolen for at gøre Danmark større.

- Det er et dansk territorium, man kæmper for, ellers ville det være Grønland, der sad ved forhandlingsbordet, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam.

Aki-Matilda-indlægget har også fået debattør Emil Chemnitz til tasterne. Han har grønlandsk baggrund og fremfører i et nyt indlæg i Altinget Arktis, at Aki-Matilda Høeg-Dam skylder at forklare, hvordan regningen for selvstændighed skal betales, da Danmark formentlig ikke vil fortsætte med at betale bloktilskud til et selvstændigt Grønland.