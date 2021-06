Debat i Folketinget: Dansk eller grønlandsk ansvar?

Thomas Munk Veirum Torsdag, 03. juni 2021 - 11:46

Ifølge statsministeren gør sikkerhedspolitiske trusler det sværere at skelne mellem, hvad der er grønlandsk og dansk ansvarsområder. En udtalelse der onsdag vakte bekymring hos det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam:

- Når statsministeren siger, det er svært at skelne mellem danske, grønlandske og færøske ansvarsområder. Så ser vi fra Grønland alvorligt på sådan en udtalelse, sagde hun.

Udtalelserne faldt under afslutningsdebat i Folketinget, hvor statsminister Mette Frederiksen (Soc.) benyttede lejligheden til at invitere Grønland og Færøerne til et tættere samarbejde om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål.

De tre emner er per definition dansk ansvar, men hvor går grænsen for, hvad er eksempelvis er sikkerhedspolitik? Det er de senere år blandt andet blevet diskuteret i forbindelse med finansiering af nye lufthavne her i landet, og også i forbindelse med Færøernes samarbejde med Huawei om udvikling af teleinfrastruktur.

Onsdag sagde statsministeren i sin tale at 'i den nuværende sikkerhedspolitiske virkelighed er truslerne sjældent entydige. De går ofte på tværs af politikområder.'

Larsen: Parlamenterne skal inddrages bedre

- Det betyder også, at det bliver vanskeligere at skelne mellem det, der er færøsk og grønlandsk ansvar. Og det, der er dansk ansvar, lød det fra Mette Frederiksen.

I statsministeren øjne stiller det altså krav om tættere samarbejde mellem rigsfællesskabets parter om de tre emner, hvilket statsministeren også gjorde klart i sin åbningstale i oktober sidste år.

LÆS OGSÅ: Åbningstale: Mette F. ønsker tættere samarbejde i Rigsfællesskabet

Begge de grønlandske folketingsmedlemmer berørte statsministerens invitation, da det var deres tur til at komme på talerstolen.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) mente, at der især var brug for, at parlamenterne i højere grad bliver inddraget:

Høegh-Dam: Lav en løsning, der holder

- Regeringerne har tilsyneladende et tæt samarbejde. Det, jeg savner, er, at parlamenterne på en eller anden måde bliver tænkt ind. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Grønland bør spille en større rolle, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

Aki-Matilda Høegh-Dam så med alvor på statsministerens udmelding om, at sikkerhedspolitiske trusler gør det sværere at skelne mellem ansvarsområderne:

- Når statsministeren siger, det er svært at skelne mellem danske, grønlandske og færøske ansvarsområder. Så ser vi fra Grønland alvorligt på sådan en udtalelse.

- Lad os i det kommende folketingsår gå ind i dialog med regering, naalakkersuisut og grønlandske politikere om mulighed for bedre udenrigs- og sikkerhedspolitisk løsning, som holder på længere sigt, og som ikke efterlader tvivl om ansvarsområderne, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam-

'Grønland bør lede delegation'

Siumut-politikeren benyttede også lejligheden til at fremme et andet konkret forslag i forhold til samarbejdet i rigsfællesskabet.

Hun ser gerne, at det igen er grønlandske politikere, der leder Kongerigets delegation til møder i Arktisk Råd:

- Mens danske medier kalder Danmark en arktisk stormagt, vil jeg venligst minde om, at Grønland er årsagen til Kongerigets involvering i arktisk politik.

- I Grønland ønsker vi en tilbagevenden til situationen i 90'erne og 00'erne, hvor grønlandske politikere optrådte som delegationsledere på Kongerigets vegne i Arktisk Råd. Dette var respektfuldt og ligeværdigt fra dansk side, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam.