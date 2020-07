Aki-Matilda går i clinch med Lars Løkke

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 01. juli 2020 - 16:59

Det er ikke op til Lars Løkke Rasmussen, om Grønland bliver et selvstændigt land i fremtid.

Det mener Grønlands ene medlem af Folketinget, Aki-Matilda Høegh-Dam:

- Heldigvis er det ikke op til Lars Løkke at afgøre, om Grønland opnår Statsdannelse. Det er en gradvis udvikling, og vi er i gang med den i Grønland. I den forbindelse tror vi ikke på nogen definitive udmeldinger, som på forhånd kun muliggør ét udfald på den måde, som Lars Løkke gør rede for, siger Aki-Matilda Høegh-Dam i en pressemeddelelse.

Andre relationer

Lars Løkke Rasmussen har selv stået i spidsen for Rigsfællesskabet ad flere omgang og har ytret ønske om at inddrage Grønland og Færøerne ved udenrigspolitiske spørgsmål.

Men hans seneste udtalelse om Grønlands fremtid i Politiken preller af på Grønlands ene medlem af Folketinget.

- Vi har diskuteret, hvad ”selvstændighed” betyder i mange år, og ingen siger jo, at Grønland skal stå på egne ben alene i verden og uden nogen relation til hverken USA eller andre lande. Her har et samlet Folketing givet udtryk for, i en fælles erklæring tidligere på måneden, at et grønlandsk samarbejde med USA er på sin plads, siger hun.

Den rette vej

Folketingspolitikeren anerkender, at den nuværende regering i stigende grad inkluderer Grønland, og inviterer landet med ind på den internationale politiske scene. Vejen til den fulde ligeværdighed er dog ikke tilendebragt endnu, om end det går den rette vej.

Aki-Matilda Høegh-Dam understreger i sin pressemeddelelse, at Grønland arbejder for at øge samhandlen med andre lande end Danmark. Og at landet arbejder for at indgå partnerskaber og alliancer med andre lande.

- Vi vil sidde ved bordet når Danmark taler om Grønland med sine allierede og partnere ude i verden. Hvordan kan Lars Løkke kalde det et svigt af befolkningen, spørger Aki-Matilda og referer til forhenværende statsministers kommentar om, at diskussionen om løsrivelse er det samme som at svigte sin egen befolkning.