Air Greenland: Vi vil investere i hoteller

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 19. juni 2019 - 08:37

Air Greenland har sagt farvel til SAS og den danske stat som medejere, og det giver nye muligheder for at lave en ny og mere fokuseret strategi, der kommer hele det grønlandske samfund til gavn.

Det afslører bestyrelsesformanden Kjeld Zacho Jørgensen i et interview med Sermitsiaq.AG.

SAS var fokuseret på kerneforretningen

- SAS har af naturlige grunde haft fokus på kerneforretningen og bundlinjen. Staten har mere ageret som sleeping partner uden den store interesse for at blande sig. Da Selvstyret nu ejer Air Greenland 100 procent har vi mulighed for at gå nye veje med en strategi, der understøtter udviklingen af det grønlandske samfund, forklarer Kjeld Zacho Jørgensen på et års dagen for, hvornår han satte sig for bordenden i Air Greenlands bestyrelseslokaler.

- Vi skal naturligvis have fokus på selve flydelen, hvor det handler om at optimere arbejdsgangene yderligere, så billetpriserne kan sænkes. Men der er ingen tvivl om, at vi fremadrettet skal fokusere på hele værdikæden, forklarer den tidligere succesrige direktør fra Billund Lufthavn.

Ejer et hotel

I dag ejer koncernen Hotel Arctic, der i 2018 leverede et overskud på 4,2 millioner kroner på trods af færre hotelgæster og større investeringer.

- Hvis man ikke kan få tag over hovedet, så får vi heller ikke solgt flere flybilletter. Derfor skal vi være parate til at investere helt eller delvist i at sikre, at overnatningskapaciteten er tilstrækkelig, fastslår bestyrelsesformanden.

- Og vi har pengene til at foretage investeringerne, fastslår han, og henviser til selskabets solvensprocent, der er på 38,7, hvilket er højt inden for flybranchen.

I 2018 dykkede antallet af turister en anelse efter flere års fremgang. Det var en advarsel om, at turisterne ikke kommer af sig selv.

Åben invitation

Har I eksempelvis haft en dialog med norske Hurtigruten, der vil bygge hotel i Nuuk?

- Nej, endnu ikke. Men det er oplagt, at vi går i dialog med dem. Og hvis andre investorer kan se en fordel i at samarbejde med Air Greenland afsætter vi meget gerne tid til en snak, lyder invitationen fra bestyrelsesformanden.

Han afviser, at selskabet nu skal ændre organisation for at kunne forfølge den nye strategi.

- Vi er ikke færdige med at fastlægge strategien, hvilket først vil ske sidst på året. Men der vil ikke være behov for et nyt organisations-ben i selskabet. Derimod vil vi som koncernledelse have mere hånd i hanke med vore bestyrelser i vore datterselskaber, så vi får større indflydelse på, hvad der skal ske, så det smitter af på kerneforretningen, som fortsat vil være at flyve passagerer fra a til b, forklarer Kjeld Zacho Jørgensen.

Aha-oplevelse

Han afslører, at arbejdet med at værdifastsætte Air Greenland i forbindelse med aktiekøbet har været meget værdifuldt og resulterede i flere aha-oplevelser.

- Det viste sig eksempelvis, at vi sammenlignet med andre flyselskaber har en større business-andel end turisme-andel blandt vore passagerer. Det har overrasket os. Det betyder, at der er et marked, hvor der ligger et uudnyttet potentiale, så her skal vi også være langt mere aktive og indgå de rigtige partnerskaber, oplyser bestyrelsesformanden.

Kjeld Zacho Jørgensen er overbevist om, at flyselskabet også skal forbedre sin kommunikation og se på de nye digitale salgskanaler.

Digitalt fokus

- I dag bliver turisten inspireret af, hvad andre venner deler med vedkommende på Instagram og Facebook. Her er det vigtigt, at vi bidrager med den gode fortælling om, hvad Grønland har at byde på, fastslår bestyrelsesformanden, der mener, at den nye kurs for selskabet er den ”helt oplagte” og mest ”værdiskabende” – ikke blot for Air Greenland men for hele det grønlandske samfund.

- Tidligere var jeg bestyrelsesformand for tre ejere, og min vigtigste opgave var at arbejde for dem alle. Nu skal jeg udelukkende forholde mig til en ejer: Selvstyret. Det medfører, at man ikke behøver at gå på kompromis. Det er der fordele ved, selv om der skal arbejdes benhårdt i de kommende år for at nå vore mål. Men her har vi heldigvis en ekstrem dygtig ledelse i Air Greenland, understreger Kjeld Zacho Jørgensen, der hilser nye konkurrenter mere end velkommen, når de nye lufthavne står klar.