Nitter: Vi er godt rustet trods aktiekøb

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 17. juni 2019 - 16:34

Det fastslog Air Greenlands administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen på selskabets ordinære generalforsamling, der blev holdt på Hotel Hans Egede mandag eftermiddag.

Selvstyrets overtagelse af statens og SAS’ aktieposter overskyggede til en vis grad den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet for 2018 blev vedtaget.

Air Greenlands bestyrelse - dog uden Annette Brøndholt, der var forhindret i at deltage i dagens generalforsamling Jørgen Schultz-Nielsen

Aktiehandlen blev formelt gennemført den 29. maj og samtidig trådte fire nye medlemmer ind i bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med formanden Kjeld Zacho Jørgensen i spidsen.

- Det er en historisk dag for Air Greenland, fastslog Jacob Nitter Sørensen, der fortalte om faderen, der tilbage i 1984 blev ansat i selskabet for at hjemtage økonomistyringen fra København.

- Dengang var man overbevist om, at det ikke kunne lade sig gøre. Det lykkedes imidlertid, og nu her adskillige år senere er vi nu herre i eget hus. Det er historisk, og der følger et stort ansvar, understregede den administrerende direktør, der kunne fremlægget et meget flot 2018-regnskab på trods af et vanskeligt år med flere udfordringer.

Omsætningsrekord

Air Greenland satte omsætningsrekord på 1.370 millioner kroner mod 1.304 millioner kroner i 2017. Årets resultat landede på 52 millioner kroner, hvilket var otte millioner bedre end året før. Resultatet var ifølge direktøren meget tilfredsstillende set i lyset af flere uforudsete omkostninger i løbet af 2018. Eksempelvis kostede et nyt understel til Airbus-flyet i omegnen af 15 millioner kroner, og et Dash 8-fly blev i Upernavik beskadiget i en sådan grad, at den var ude af drift i flere uger.

Desuden koster det i dag selskabet langt flere penge, når der er irregularitet i flyvningerne, og passagerne skal have kost og logi.

- Tilbage i 2012 havde vi på den konto en udgift på 15 millioner kroner. I 2018 rundede vi 50 millioner kroner. Langt de fleste omkostninger er vi ikke forpligttet til at betale. Men vi gør det for kundernes skyld, fastslog Jacob Nitter Sørensen, der kunne oplyse, at selskabet scorede højt på kundetilfredsheden.

Sådan belaster aktiekøbet regnskabet

Jacob Nitter Sørensen fremlagde en oversigt over, hvordan aktiekøbet til 461 milliojner kroner har påvirket 2018-regnskabet.

De likvide midler blev drænet med 200 millioner kroner, så aktiverne gik fra 1,244 milliarder kroner til 1,043 milliarder kroner. Egenkapitalen, der ved årsskiftet lå på 717 millioner er nu barberet ned til 403 millioner kroner.

- Vi har i dag efter aktiekøbet en solvensprocent på 38,7, hvilket for branchen er ganske flot. Eksempelvis har norske Norwegian en solvensprocent på 3, pointerede Jacob Nitter Sørensen, der imidlertid også havde valgt et flyselskab, der i den grad bøvler med økonomien.

Investeringsprogram

- Og der er penge til at investere i nye fly, fastslog han og præsenterede det kommende investeringsprogram.

Air Greenland har allerede købt et nyt King Air-ambulancefly og derefter lyder investeringsplanen på, at nuværende S61 helikoptere skal udskiftes i 2020, hvilket er betinget af, at man får SAR-kontrakten for Forsvarsministeriet i Danmark.

I 2021 skal den nuværende Bell 212-helikopterflåde udfases alt afhængig af, hvilke servicekontrakter selskabet får i hus og erstattes af nyere middelstore helikoptere.

Sidst men ikke mindst er der lagt op til at udskifte Airbus 330 i 2021, men det vil afhænge af den fremtidige lufthavnsstruktur, forklarede Jacob Nitter Sørensen, der oplyste, at flyet sagtens kunne betjene selskabet i nogle ekstra år, hvis det viser sig at være strategisk mest interessant.

Slipper for udbyttebetaling

- Vi er finansielt godt rustet til fremtidens udfordringer, fastslog den administrerende direktør, der kunne oplyse, at selskabet trods alt havde fået lovning på, at det ikke skal levere udbyttebetaling til Selvstyret de kommende fire år.