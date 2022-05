Air Greenland: Fokus på medarbejder-tilfredshed efter bundrekord

Thomas Munk Veirum Onsdag, 11. maj 2022 - 14:41

Selvstyreejede Air Greenland kom ud af 2021 med et stort økonomisk overskud på 153 millioner kroner, men der er ikke samme overskud på kontoen hos selskabets medarbejdere.

Medarbejdertilfredsheden ramte således et historisk lavt niveau i 2021, fortalte direktør Jacob Nitter Sørensen på selskabets generalforsamling onsdag.

2021 bød på en omtumlet tilværelse for flyselskabet, der først blev hårdt ramt af coronaens anden bølge i første halvår, hvor store dele af passagergrundlaget blev revet væk.

Senere på året gik det den modsatte vej, da kunderne væltede ind i butikken.

Konstante tilpasninger

Men den rutsjebanetur har altså trukket store veksler på medarbejderne, forklarede direktøren:

- Vi var igennem konstante tilpasninger - nogle gange fra dag til dag med kort varsel.

- Vi har måttet aflyse jubilæumsfester, julefrokoster, ledersamlinger - skåret ned på kompetenceudvikling og kun gennemført lovpligtige uddannelser på grund af forsamlingsrestriktioner.

- Og det har så medført en historisk lav medarbejder tilfredshed i årlig måling 2021 , sagde Jacob Nitter Sørensen på generalforsamlingen.

Har taget konsekvensen

Derfor sætter virksomheden ind i 2022 for at gøre Air Greenland til et bedre sted at arbejde:

- Det har vi taget konsekvensen af og lagt stor fokus på arbejdet med medarbejdertilfredshed - blandt andet i samarbejde med erhvervspsykologer og andre, som yder coaching af ledere og holder workshops omkring, hvad vi kan gøre af andre ting for at forbedre trivslen.

- Glade medarbejdere giver glade kunder, og det kan ses på bundlinjen, så det hænger rigtig godt sammen, lød det fra Jacob Nitter Sørensen.

Udskiftning i bestyrelsen

I bestyrelsen fortsætter Bodil Marie Damgaard som formand, mens Naalakkersuisut skiftede ud blandt de almindelige medlemmer, hvor Jens-Jakob Lennert Sandgreen udtræder.

Nyt medlem blev Johannes Groth, der er engroschef i KNI og tidligere også er kendt for at have været landstræner for landsholdet i damehåndbold.