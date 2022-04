Air Greenland: Lempede restriktioner giver et godt årsresultat

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 27. april 2022 - 10:52

Det så dystert ud for Air Greenland i starten af 2021. Stramme restriktioner i landet som følge af Covid-19 betød, at antallet af passagerer var på det laveste.

Passagererne tager dog revanche den sidste halvdel af 2021, hvilket giver en rekord efterspørgsel på rejser og høj udnyttelse af kapacitet.

AG’s årsresultat i tal: Årsresultat før skat: 153,6 mio. kr. Det andet halvår af 2021 giver en øget omsætning på 154 mio. kr. Salg af turistprodukter steget med 33 % i andet halvår 2021. Koncernens nettoomsætning i 2021 steg med 121,7 mio. kr. Passageromsætningen i 2021 steg med 119,2 mio. kr. Nettoomsætningen i 2021 ligger stadig 146,4 mio. kroner under nettoomsætningen i 2019. Indtægterne fra charter faldt med 124,3 mio. kr. Personaleomkostninger reduceret med 20 mio. kr. Eksterne omkostninger i koncernen øget med 45,9 mio. kr. Kilde: Air Greenland

Det betyder, at Air Greenland kom ud af året med et årsresultat på 153,6 mio. kroner før skat, hvilket er 121 mio. kroner højere end årsresultatet for 2020, oplyser Air Greenland i en pressemeddelelse.

- I løbet af andet halvår blev kapaciteten øget gradvist i takt med, at rejserestriktionerne blev lempet på grund af udrulningen af vaccinationsprogrammet i landet og især i Danmark.

- Udover at skulle fremvise negative PCR-test skulle de rejsende fremvise et Coronapas, som bevis på man var vaccineret. Denne foranstaltning gjorde, at det føltes tryggere at begive sig ud på rejse og rejselysten vendte støt tilbage, skriver Air Greenland.

Fyresedler uddelt

På grund af Covid-19 har Air Greenland set sig nødsaget til at reducere medarbejderstaben i 2020. I maj 2020 kunne Air Greenland oplyse, at 60 medarbejdere havde modtaget en fyreseddel.

Selvom Air Greenland har ansat lidt flere siden fyringerne, så er der fem procent færre fuldtidsansatte ved udgangen af 2021 i forhold til året før.

Samtidig blev billetpriser hævet på grund af den reducerede kapacitet.

- Den reducerede kapacitet fortsatte i det første halvår af 2021, og samtidigt var det i samme periode nødvendigt, at hæve priserne på flyrejser med gennemsnitligt 6 procent grundet den lave kapacitet. I løbet af andet halvår blev kapaciteten øget gradvist i takt med, at rejserestriktionerne blev lempet på grund af udrulningen af vaccinationsprogrammet i landet og især i Danmark.

Billigere billetter tilbage

Efter ophævelse af rejserestriktioner har Air Greenland haft to tiltag for at sætte skub i billetsalget.

Den billigere billettype ”Takuss” er sat til salg igen, og Air Greenland har sat et nyt billetprodukt ”Fly’n’sleep” mellem Grønland og Danmark til salg.

I en pressemeddelelse oplyser Air Greenland, at selskabet har oplevet en historisk høj efterspørgsel i efterårs- og vintermånederne. Det ekstraordinære aktivitetsniveau i andet halvår giver Air Greenland en øget omsætnign på 154 mio. kroner i forhold til 2020.

- Salget af turistprodukterne steg med 33 procent i fjerde kvartal, hvilket er tegn på, at interessen for Grønland som destination også udenfor højsæsonen, er stigende, skriver Air Greenland.

- I 2022 og de kommende år vil Air Greenland koncernen intensivere bæredygtige tiltag i turismen sammen med lokale turistaktører. Også arbejdet for at reducere flypriserne på indenrigs- og atlantrejser er højt prioriteret, hvilket udfordres af de nuværende markante stigende brændstofpriser

Air Greenland A/S har generalforsamling den 11. maj 2022.