Air Greenland udfordret: Stopper midlertidigt salg af billetter

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 14. marts 2022 - 14:06

Siden sidste uge har Air Greenland været ramt af tekniske udfordringer samt vejrmæssige forhindringer. Nu vælger flyselskabet at lukke for salg af billetter til indenrigs flyrejser frem til 19. marts.

- Vi har valgt at lukke for salg af yderligere billetter de kommende fem dage, fordi vi er nødt til at prioritere de pladser, der er tilbage på rutenettet til de passagerer, der allerede har købt en billet. Vi oplever desværre igen ustabilt vejr flere steder på kysten, og dertil har vi, som vi meldte ud i fredags fortsat flere maskiner ude til teknisk vedligehold, siger kommunikationschef i Air Greenland, Katja Vahl til Sermitsiaq.AG.

Arbejder på højtryk

Hun oplyser, at kunderne stadigvæk kan købe billetter til efter den 19. marts og understreger, at Air Greenland arbejder på at få flyene ordnet.

- Vi arbejder fortsat på højtryk for at få maskinerne gjort klar igen og samtidigt ændrer i trafikprogrammet, så passagererne kan komme frem til deres destinationer. I øjeblikket forventer vi, såfremt vi kan få flyve reservedele frem som planlagt, at få alle fly er på vingerne igen i indeværende uge. Dog er der fortsat et fly til planlagt teknisk vedligehold i Canada, siger Katja Vahl.

Byerne Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat, Narsarsuaq og Qaqortoq er ramt af aflysninger.

Hold øje med jeres mail

- Vi informerer løbende de passagerer, som bliver berørt af ændringer i trafikprogrammet og opfordrer alle passagerer til at holde godt øje med mail, sms og Club Timmisa appen den kommende uge. Vi beklager de gener det medfører de berørte passagerer, afslutter kommunikationschefen.

Torsdag meddelte Air Greenland at i alt 456 passagerer ville være ramt af forsinkelser eller aflysninger. De er rejsende mellem den 11. marts og 21. marts. De fleste passagerer er blevet ombooket og har fået tilsendt nye rejseplaner per mail. Hvis der ikke er længere noget formål med rejsen på grund af forsinkelser eller aflysninger, så kan kontakte Air Greenlands kundeservice for at ændre eller refundere sin billet.