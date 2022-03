Air Greenland: 456 passagerer rammes af forsinkelser eller aflysninger

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 10. marts 2022 - 11:29

Air Greenlands flyvninger i hele landet er ekstra pressede i disse dage. To Dash-8 fly og to helikoptere har tekniske udfordringer og kan i disse dage ikke beflyve passagerer.

- Der arbejdes på højtryk i alle afdelinger for at få løst situationen og levere et tilpasset indenrigsprogram, så vi kan få passagerne frem. Det er meget uheldigt, at så mange forhold er sammenfaldende, og hvis vejret driller os igen i den kommende periode, vil der desværre opstå flere ændringer til det nu planlagte program.

- Vi giver alle berørte passagerer besked, så hurtigt som praktisk muligt og beklager de gener det medfører for vores rejsende, siger kommunikationschef i Air Greenland, Katja Vahl.

Ingen held med Icelandair

Det er ikke kun teknikken, der driller Air Greenland. Vejret er også en udfordring forskellige steder i landet, hvor flere passagerer har oplevet forsinkelser og aflysninger.

For at mindske forsinkelserne har Air Greenland forsøgt at leje et fly.

- Air Greenland har forsøgt at leje et fly ind fra Icelandair til at hjælpe de kommende uger, men det har desværre ikke været muligt i den pågældende periode, oplyser Air Greenland i en pressemeddelelse.

Ombooket og nye rejseplaner

Alle passagerer, som skal rejse mellem den 11. marts og 21. marts, er blevet ombooket og har fået tilsendt nye rejseplaner per mail. Hvis man ikke længere har et formål med rejsen, kan man kontakte Air Greenlands kundeservice:

- Så fremt det nye rejsetidspunkt ikke er belejligt og det er en fleksibel billet, er det muligt selv at ændre eller refundere sin billet på ’Min flybillet’ på airgreenland.gl. Såfremt man ikke har en fleksibel billet og har mistet formålet med sin rejse kan Kundeservice kontaktes omkring refundering af rejsen på websupport@airgreenland.gl eller benytte denne formular. Husk at oplyse bookingnummer ved henvendelse til Kundeservice. Det oplyser Air Greenland.

Hvis man har købt billetten hos en rejseagent, så skal denne kontaktes i forbindelse med refundering eller ændring.