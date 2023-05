Air Greenland styrker bestyrelse med international erfaring

Merete Lindstrøm Lørdag, 13. maj 2023 - 12:55

Fredag gennemførte Air Greenland deres generalforsamling, hvor bestyrelsen kunne godkende årets resultat med et overskud på 58,6 millioner kroner efter skat i 2022 med en rekordhøj omsætning 1,5 milliarder kroner.

På bestyrelsesfronten har ejerne valgt at skifte en enkelt person ud med den begrundelse, at der i de kommende år vil ske en større omvæltning i det grønlandske samfund på grund af de nye lufthavne som vil åbne Grønland op for omverdenen.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede påpeger i sin tale, at Air Greenland i øjeblikket gennemgår den største forandringsproces i selskabets historie, hvor hele flåden fornys samtidig med at selskabets største indtjeningsgrundlag står overfor en konkurrenceudsættelse.

- Derfor har Naalakkersuisut lagt vægt på at styrke Air Greenlands bestyrelse med international erfaring indenfor luftfartsområdet. Særligt på to områder som er operationel luftfart og kommerciel luftfart. Det er kompetencer, som ikke har været til stede i bestyrelsens forrige valgperiode, påpager han.

International erfaring

Det nye medlem af Air Greenlands bestyrelse er Charlotte Pedersen, der i 1989 blev optaget som den første kvindelige pilot aspirant i Flyvevåbnet. Hun har mange års erfaring indenfor luftfart blandt andet som Luftfartsinspektør og COO i luftfarstsselskaber og organisationer.

Charlotte Pedersen træder ind i Air Greenlands bestyrelse.

Hun har en MBA i Finance og Management og har siden 2021 haft eget konsulent firma, mens hun har opbygget en bestyrelsesportefølje indenfor luftfart og transport.

Farvel til Malene Lynge

Múte B. Egede takker afgående medlem Malene Lynge for et stærkt bidrag til Air Greenlands bestyrelse særligt med sin konstruktive tilgang og sparring på kommunikationsområdet.

Malene Lynge er kommunikationschef for Mittarfeqarfiit og har siddet i bestyrelsen i tre år.

Múte B. Egede sendte i sin tale under generalforsamlingen en opfordring til ledelsen om at sætte mere fokus på medarbejdernes trivsel.

- Vi kan se, at der de senere år har været udfordringer på det punkt, lød det fra ejerens repræsentant.

Forventer forbedringer

Formanden omtaler også de mange udfordringer med forsinkelser, aflysning og teknik, hvor selskabet i 2022 har afholdt rekordhøje udgifter svarende til ca. 100 millioner kroner.

- Der er en del kunder, som oplever teknik på den nye helikoptertype. Der er forståelse for at indfasning af en ny helikopter type er en kompliceret proces. Ejeren ser frem til forbedringer på dette område fremadrettet, ligesom en kommende evaluering af servicekontrakten for passagerbefordring vil give en status på processen.

Formanden tilføjer dog, at Air Greenland fortjener stor ros for at drive en velkonsolideret virksomhed.