Air Greenland får million-overskud og rekordhøj omsætning

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 18. april 2023 - 14:52

Air Greenland kalder resultatet for 2022 på 58,6 mio. kr. for tilfredsstillende. Omsætningen kom op på rekordhøje 1,5 mia. kr., og passagertallet nåede næsten op på 2019-niveau, som var seneste normale år før coronapandemien.

Resultatet skal ifølge det selvstyreejede luftfartsselskab ses i lyset af, at året langt fra har været problemfrit.

Dels bød de to først måneder på corona-udfordringer med langt færre passagerer end normalt, og senere på året skabte vejret igen og igen udfordringer for selskabets operationer.

Flyselskabet har således afholdt udgifter svarende til ca. 100 mio. kr. i forbindelse med aflysninger og ændringer af afgange i løbet af året, skriver Air Greenland i en meddelelse om årsresultatet.

Dårligt vejr og reservedels mangel

Bestyrelsesforkvinde Bodil Marie Damgaard siger om problemerne:

- Først og fremmest på grund af dårligt vejr som skabte ekstraordinært mange forsinkelser og aflysninger og for det andet, fordi det var sværere at skaffe reservedele fra Europa på grund af eftervirkningerne af Covid 19 og krigen i Ukraine.

- Det påvirkede især teknisk regularitet på Dash 8 flyene samt indfasningen af vores H155 helikoptere. Disse udefrakommende faktorer, kombineret med rigtig mange passagerer, medførte store gener for kunderne og lagde et stort pres på hele organisationen, udtaler Bodil Marie Damgaard.

Hun siger videre, at hun er imponeret over Air Greenlands medarbejdere:

- Som igen beviste at de også under virkeligt udfordrende vilkår formåede at tage hånd om passagererne. De har ydet en fantastisk indsats, udtaler Bodil Marie Damgaard.

100 mio. kr. til forsinkelser

Air Greenland påpeger, at selskabet ved aflyste flyvninger på grund af vejret tilbyder at indlogere passagerer på selskabets regning, også selvom man ikke lovgivningsmæssig er forpligtet til det, og det heller ikke er branchestandard i resten af verden:

- Omkostningerne til at sikre alle kunder ved aflysninger og forsinkelser har i 2022 været på ca. 100 mio. kr. Det er et bevidst valg at sikre vores kunder på hele rejsen.

- Både fordi det har stor betydning for den enkelte rejsende, men også fordi det er en måde, hvorpå Air Greenland kan være med til at tage et samfundsansvar, sikre den enkelte passager på hele rejsen og sikre en velfungerende og sammenhængende infrastruktur indenfor luftfarten, siger Bodil Marie Damgaard.

Michelin-restaurant og nyt atlant-fly

Af andre store begivenheder i 2022 nævner Air Greenland-direktør Jacob Nitter Sørensen, at Air Greenland via datterselskab World of Greenland har faciliteret, at Michelin restauranten KOKS åbnede i Ilimanaq.

Han fremhæver også, at Air Greenlands nye flagskib Tuukkaq kom hjem til Grønland:

- Flådestrategien fra 2018 er nu ved at være fuldendt. Vi satte den største investering nogensinde, et fabriksnyt Airbus 330neo, i drift i december.

- Herudover blev fem ud af de syv H155 helikoptere indfaset, hvilket ikke har været nogen nem proces. Men vi er overbeviste om, at helikopteren vil stå sin prøve, når modificeringer, uddannelsen af teknikere og piloter er fuldendt, siger Jacob Nitter Sørensen.

Flere køb besluttet

H155 helikopteren har blandt andet modtaget kritik for mange aflysninger og teknik-problemer i Nordgrønland, men direktøren er altså fortrøstningsfuld.

Air Greenland oplyser desude, at bestyrelsen i 2022 traf beslutning om at indkøbe et ekstra dash-8 fly, der skal stå standby i tilfælde at teknik, og som indsættes i maj 2023 samt køb af ni H125 helikoptere, som skal erstatte AS350 helikoptertypen. Disse bliver indfaset fra efteråret og ind i året 2024.