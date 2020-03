Air Greenland refunderer billetter

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. marts 2020 - 09:03

Fra natten til lørdag - helt præcist fredag den 20. marts kl 23.59 – indstilles al ruteflyvning til og fra Grønland, og det gælder også flyvning mellem byerne her i landet.

Tiltaget kommer fra myndighederne for at forhindre spredning af smitte med coronavirus. Det fortalte formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, tirsdag eftermiddag på et pressemøde.

Det får Air Greenland til at refundere pengene til kunder, der har en billet i den periode:

- Alle kunder med en rejse, som er købt direkte hos Air Greenland, fra den 20. marts til og med 3. april, vil automatisk modtage en refundering. Der vil gå op til 6 uger, før pengene er refunderet og tilgængelige, afhængigt af betalingskortets type, skriver flyselskabet i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Beder om tålmodighed

Kunder, som har købt billetter gennem et rejsebureau, skal henvende sig til rejsebureauet, som herefter vil håndtere refunderingen.

Mandag bad flyselskabet om, at kunderne begrænser deres henvendelser til selskabets kundeservice, da man her modtog mellem 200 til 300 henvendelser om dagen på grund af den omfattende coronakrise.

Og flyselskabet beder stadig om tålmodighed:

- Da vores kundeservice i øjeblikket modtager rigtig mange henvendelser, beder vi alle om tålmodighed og anbefaler, at man søger svar på spørgsmål på vores hjemmeside og gennem vores FAQ inden man kontakter Air Greenlands kundeservice websupport@airgreenland.gl, skriver Air Greenland.

Selvom ruteflyvningen indstilles, så vil den trafik, der er nødvendig, fortsætte. Det understreger formanden for Naalakkersuisut KIm Kielsen.

Således vil Selvstyret sikre, at flyevakuering af akut syge patienter fortsat er muligt. Der er kun tale om, at den generelle indenrigs- og atlanttrafik stoppes for almindelige borgere. Der arbejdes således også på at etablere en luftbro Nuuk-Keflavik-København, så Selvstyret har sikkerhed for, at sundhedspersonale, betjente og coronatest til Statens Serum Institut kan komme frem og tilbage.