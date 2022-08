Air Greenland offentliggør detaljer og video fra sikkerhedslanding

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 16. august 2022 - 08:46

Air Greenland har offentliggjort en række detaljer om den sikkerhedslanding, der blev foretaget i Nuuk Lufthavn søndag.

Sikkerhedslandingen har været genstand for ekstra stor bevågenhed, da en systemfejl betød, at luftsirenen i Nuuk blev aktiveret umiddelbart før landingen søndag morgen.

Air Greenland oplyser i et længere opslag på Facebook, at der var 14 passagerer ombord, og flyets kaptajn, Robert Evensen, fortæller, at flyet måtte vende om, som følge af problemer olietrykket i den ene motor:

Træner situationen to gange om årligt

- I det øjeblik vi letter, begynder vi at se tegn på noget unormalt. På instrumentbrættet blinker der nogle lys, som vi går i gang med at analysere, da vi er nået i 1000 fod. I den tjekproces konstaterer vi, at alarmen skyldes en lavt olietryk på venstre motor, hvorefter vi skal følge en bestemt procedure. Vi slukker for den pågældende motor, fortæller kaptajn Robert Evensen.

Kaptajnen understreger, som Air Greenland tidligere har meldt ud, at piloter træner situationen med kun at flyve med en motor:

- Det var ikke en farlig situation, men det kan godt føles utrygt for passagererne, som jo kan se at propellen står stille. Vi, piloter, træner to gange om året i en simulator, så vi er godt klædt på til at håndtere systemfejl i luften, udtaler Robert Evensen.

Fejl udbedret

Flyet blev landet uden problemer og Air Greenlands teknikere fandt efterfølgende ud af, at fejlen i motoren skyldes en knækket o-ring til oliefilteret.

- Det var derfor godt, at piloterne havde slukket for motoren. Nu er o-ringen udskiftet, flyet testet og klarmeldt i går aftes, skriver Air Greenland.

Sikkerhedslandingen fik et længere efterspil, fordi luftalarmen i Nuuk blev alarmeret før landingen.

På et pressemøde mandag eftermiddag slog myndighederne fast, at luftalarmeringen var en fejl, der skyldes en fejl i opsætningen af en ny alarmcentral på brandstationen i Nuuk.