Aftale skal forbedre service i Qaanaaq

Det offentliges service for borgerne i Qaanaaq skal blive bedre, og derfor har naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen (S), og borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen (S), indgået en samarbejdsaftale.

Naalakkersuisut oplyser i en meddelelse, at aftalen giver mulighed for, at myndighederne kan være fælles om blandet transport og madproduktion i byen.

Derudover ligger sundhedscenteret og alderdomshjemmet i Qaanaaq fysisk tæt på hinanden.

- Det betyder, at faciliteter og personaleressourcer kan deles med stor gensidig gevinst, skriver Naalakkersuisut.

- Det er helt nødvendigt, at vi samarbejder på tværs af sektorerne for at give borgere og patienter en bedre service. Derfor er jeg rigtig glad for, at sundhedsvæsenet og kommunen nu har et fundament for organiseringen og realiseringen af samarbejdet i Qaanaaq, udtaler Martha Abelsen.

Flere kollegaer at spare med

Aftalen betyder ifølge Naalakkersuisut, at borgere og patienter kan tilbydes forbedrede fysiske faciliteter, og at medarbejdere i kommune og sundhedsvæsenet vil have flere kollegaer at spare med.

- En vigtig præmis er personaleressourcen, som er begrænset grundet Qaanaaqs befolkningsstørrelse. Derfor skal man søge at øge graden af fælles brug af for eksempel visse medarbejdere og opgaver, som kan deles mellem sundhedsvæsenet og Avannaata Kommunia, skriver Naalakkersuisut.

- Det er vigtigt for os, at borgerne og vore medarbejdere oplever et godt samarbejde med sundhedsvæsenet, og at det er medarbejdere med lokal indsigt og forståelse, der skal definere det konkrete indhold i samarbejdet, udtaler borgmester Palle Jeremiassen