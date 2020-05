Qaanaaq: Handicappedes forhold skal tilses af Tilioq

redaktionen Lørdag, 16. maj 2020 - 13:50

Tilioq skal afholde en borgeraktivitet med fokus på rettigheder for personer med handicap samt modtage borgerhenvendelser.

Det sker mandag den 25. maj samt tirsdag 26. maj, oplyser handicaptalsmandsinstitutionen i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at møde personer med handicap, deres pårørende og fagpersoner. Tilioq har siden 2017 modtaget borgerhenvendelser fra Qaanaaq, og som Handicaptalsmand for hele Grønland er det min pligt at se og vurdere forhold for personer med handicap i deres hjembyer. Ud fra de borgerhenvendelser vi har fået fra Qaanaaq, er der et grundlag og et behov for Tilioqs besøg, siger handicaptalsmand Christina Johnsen.

Rejserapport

Her skal sekretariatet besøge, yngste-, mellem- og ældsetrinnet på Avanersuup Atuarfia, her skal de holde oplæg om rettigheder for personer med handicap, og vi skal også besøge specialklasseeleverne.

Tilioq skal udover at besøge Qaanaaq også til Avannaata Kommunias hovedby Ilulissat, hvor de skal mødes med den øverste ledelse i Avannaata Kommunia, samt regionssygehuset for at høre om, hvordan de servicerer borgere med handicap i Qaanaaq.

- Vores orienteringsrejse til Qaanaaq vil resultere i en rejserapport, som vil indeholde oplysninger om forhold for personer med handicap i Qaanaaq og afslutte med anbefalinger til kommunen og måske også Naalakkersuisut, Sundhedsvæsenet og samfundet generelt, siger lyder det fra handicaptalsmanden.