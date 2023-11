Aftale om finanslov: Flere indtægter sikrer flere tiltag

Kassaaluk Kristensen Mandag, 06. november 2023 - 13:28

Det er især besparelser, reguleringer og flere skønnede skatteindtægter samt bloktilskudsregulering, der sikrer, at partierne kan tilføje lidt mere til næste års finanslov og dermed skrive under på en aftale i dag.

Det fortæller Naalakkersuisoq for finans og skatter, Erik Jensen (S) til Sermitsiaq.AG.

- De midler kan dermed sikre flere investeringer og aftaler der går til sundhedsvæsenet. Området har været i fokus de seneste år, og derfor er vi glade for at nå frem til enighed om flere investeringer indenfor sundhedsområdet, siger naalakkersuisoq for finanser.

Som Sermitsiaq.AG kunne fortælle her til formiddag, er Demokraatit det eneste parti, der står udenfor finanslovsaftalen for 2024.

- Men jeg er stolt over, at 28 ud af 31 medlemmer i Inatsisartut står bag denne aftale, og tager det nødvendige ansvar for at skabe udvikling, siger Erik Jensen.

Majoriaq og KAIR får mindre

Partierne er nået frem til at afsætte yderligere 114,5 mio. kroner til sundhedsvæsenet, der blandt andet skal gå til flere personale i sundhedsvæsenet og en investering af en MR-scanner i Ilulissat.

Pengene er blandt andet fundet ved at spare i alt 52 millioner kroner på Majoriaq.

- Det har givet mening at tilføre flere midler til Majoriaq i sin tid. Men nu er situationen anderledes, hvor der er meget lidt ledighed. Derfor kan de midler fra Majoriaq bruges anderledes, og være mere til nytte i samfundet, og især indenfor sundhedsvæsenet, siger formand for Atassut, Aqqalu C. Jerimiassen.

LÆS OGSÅ: Aftale om finanslov præsenteres i dag

Også en regulering af investeringsnødvendigheden til Kalaallit Airports har sikret Naalakkersuisut et beløb på 143 mio. kr., mens regulering af det danske bloktilskud og skatteindtægter sikrer partierne til at have flere midler at gøre godt med.

Udover flere midler til sundhedsvæsenet er der blandt andet sat penge af til boligbyggeri i Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq og Tasiilaq, renovering af havne og projektering af udvidelsen af vandkraftværket i Østgrønland.

Emballageafgift er slugt

I Atassut er der også glæde over, at der endelig er afsat penge til at støtte E-sportudøveres mulighed for at deltage i internationale kampe. Men som i alle andre forhandlinger, har der været kompromiser:

- Det er især vores ønske om at få fjernet emballageafgiften, som vi har måttet sluge. Men de er til gengæld gået med til at sænke afgiften med 60 øre, hvilket vi kunne gå med til, fortæller Aqqalu Jerimiassen.

Også hos Naleraq er det emballageafgiften, som har været til megen debat i Inatsisartut, der fylder.

- Grundlæggende er vi ikke enige omkring emballageafgiften. Så den har vi måttet sluge, men til gengæld har vi sikret at brede anlægsarbejdet ud og sikret bedre service i sundhedsvæsenet, siger gruppeformand i Naleraq, Jens Napaattooq.

Erik Jensen oplyser, at Naalakkersuisut vil følge budgetloven, og at der derfor ikke er nogen hensigter om at anmode Inatsisartut om at gå ud over budgetloven for de næste fire år.

Partierne arbejder fortsat med skattereformen, og Naalakkersuisoq for finanser, forventer at kunne præsentere reformen før året er omme.

Finanslovsforslaget skal endeligt stemmes igennem den 15. november.