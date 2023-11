Aftale om finanslov præsenteres i dag

Kassaaluk Kristensen Mandag, 06. november 2023 - 08:49

OBS: Rettet kl. 09.26 da der tidligere blev henvist til sidste års finanslovsforslag i artiklen. Der stod, at der lægges op til underskud for næste år, mens resultatet over fire år skulle give et overskud. Finanslovsforslaget til næste år er fremlagt med plus i både 2024 og overslagsårene.

Naalakkersuisuts medlem for finanser, Erik Jensen (S), skal præsentere den politiske aftale om finanslov for 2024 i dag, hvor han har indgået med flere partier.

Det sker på et pressemøde klokken 11.00 i dag mandag.

Ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger er flere partier med, mens Demokraatit er det eneste parti, der ikke er med i aftalen om finanslov for næste år.

Forslag til finanslov for 2024 skal tredjebehandles 15. november, men en uge før den sidste behandling i Inatsisartut, er politikerne altså blevet enige om en politisk aftale.

Demokraatits formand, Jens-Frederik Nielsen bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at partiet ikke skriver under på den aftale.

Demokraatit: Alt for uambitiøs

Jens-Frederik Nielsen oplyser, at partiet mener, at der er flere fine tiltag i den ny aftale. Aftalen indeholder dog lidt alt for lidt af Demokraatits værdier, mener formanden.

- Vi synes, at der skal investeres langt mere på sundhedsområdet for at opnå et sundere samfund, og samtidig have mere fokus på at mindske afgifter og skatter, så borgerne kan have flere penge mellem hænderne, fortæller Jens-Frederik Nielsen.

Han oplyser, at partiet endnu ikke har taget stilling til, om de vil stemme ja eller nej til finanslovsforslaget, når det behandles tredje gang den 15. november.

Svær balancegang forud for aftale

Naalakkersuisut kunne i slutningen af august præsentere deres udspil til finanslov for 2024.

Daværende ansvarlige naalakkersuisoq, Naaja Nathanielsen, kunne præsentere et lovforslag indeholdende flere reformarbejde for at sikre landet økonomisk.

LÆS OGSÅ: Finanslovsforslag 2024: Forsigtig optimisme hos Atassut mens Naleraq er vred over manglende tiltag

Naalakkersuisut har bebudet at der er lidt under 14 millioner kroner til forhandling med partierne. Flere partier har efterfølgende meldt ud, at der er flere tiltag, som de er interesseret i at tage med i den kommende finanslov.

De fleste partier er nu nået frem til en enighed i løbet af weekenden.

Hvad partierne er nået frem til, skal Naalakkersuisoq for finanser præsentere i dag klokken 11.00.