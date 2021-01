Affald mellem udtjente fiskenet kan udløse ekstraregning

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 30. december 2020 - 14:29

Det er ikke tilladt at gemme affald i udtjent fiskenet når det indleveres til affaldscentret, og hvis det er tilfældet, kan affaldssynderen i fremtiden forvente at punge mere ud ved indlevering af brugte fiskeredskaber.

Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq på deres hjemmeside.

- Affald skal ikke ende mellem en masse udtjent fiskeredskaber. Det skal sorteres og smides ud forsvarligt. Når man gemmer sit affald mellem fiskeredskaberne, er det forbundet med meget store omkostninger at forberede affaldet til genanvendelse, og disse omkostninger ender i sidste ende hos skatteborgeren, siger Frank Rasmussen, miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq.

Affaldcenteret arbejder med endnu et nyt tiltag, hvor indleveret fiskenet mærkes, så personen, der har afleveret grejet fremover kan spores tilbage ved behov.

Dermed kan kommunen fremover sende en efterregning til personen, der har indleveret fiskenet, hvor andet affald er gemt imellem.

Langt billigere at indlevere net

Kommunen har besluttet at sænke prisen markant for indlevering af gamle fiskenet, langliner og trawl. Taksten for at aflevere udtjente fiskegrej er nu sat til 180 kroner per 1 ton fiskegrej. Tidligere lå prisen på omkring 650 kroner.

- Men så skal det også være sorteret, og ikke være blandet sammen med andet affald.

Grunden til det krav er, at det udtjente fiskenet sendes til Danmark, hvor det bliver genbrugt og lavet om til nyt materiale. Her bliver det renset og laves om til nye plastprodukter.