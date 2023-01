Ældretalsmand: Mange venter på plejehjemsplads

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 25. januar 2023 - 11:44

En 92-årig kvinde og hendes pårørende føler, at hendes behov for hjælp i det daglige ikke blev hørt af kommunen, da hun blev visiteret under sit ophold på aflastningsafdelingen ved alderdomshjemmet i Nuuk.

Samtidig oplyser fagchef på ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, Arnannguaq Heilmann Christensen, at der er 22 borgere, der venter på at få tildelt en plads på Nuuks to plejehjem.

Det billede kan ældretalsmand Inga Egede klart genkende, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

Hun bliver jævnligt kontaktet af pårørende af ældre borgere, og hun har også god kontakt til alderdomshjemmene i Grønland.

- Sagen er desværre ikke enestående. Jeg har kontakt til alderdomshjemmene i Grønland løbende. Ud fra det, jeg bliver fortalt kan jeg roligt sige, at der er lange ventelister alle steder, fortæller ældretalsmand Inga Egede til Sermitsiaq.AG.

En nyere analyse af ældreområdet, offentliggjort af Naalakkersuisut viser, at der på landsplan stod 176 på en venteliste til alderdomshjemmene i 2019.

Ældretalsmanden påpeger, at hendes observationer viser, at ventelisterne stiger, mens der er flere og flere borgere med diagnosen demens og som kræver ekstra pleje og omsorg.

Alderdomshjem benyttes som hospice

Ældretalsmanden Inga Egede, har selv observeret forhold på alderdomshjemmene under sine rejser i 2022. I en rejserapport fra september 2022 beskrives antallet af beboere på alderdomshjemmet i Upernavik. Her er 18 ud af 19 beboere fra bygderne udenfor Upernavik, mens kun én beboer oprindeligt boede i Upernavik.

En anden henvendelse finder ældretalsmanden bekymrende, da det er et tegn på, at andre optager pladsen for de ældre.

- Jeg er vidende om, at der er borgere, der indtager plads på alderdomshjemmet på grund af uhelbrelig sygdom, selvom de ikke er ældre. De mest skrøbelig og mere plejekrævende borgere får mere omsorg på alderdomshjemmene, og det er på sin plads. Men de mere selvhjulpne borgere bliver overset, siger Inga Egede.

Hun påpeger samtidig, at hun er vidende om at en ældre borger er blevet indlagt på sygehus, da der ikke er plads i alderdomshjemmet i en by.

Grønland bør gøre sig klar

Flere har sagt det før. Befolkningsfremskrivningen viser, at der vil være 1800 flere borgere over pensionsalderen i 2030 end i dag. Det svarer til, at der vil være 5900 personer over pensionsalderen om syv år.

- Vi bliver ældre, og borgere over pensionsalderen bliver flere. At blive ældre er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man bliver mere syg og skrøbelig. Men samfundet bør begynde at forberede sig til de mange ældre, så ventelister til alderdomshjemmene ikke vokser sig større de næste år, siger Inga Egede.

Ældretalsmanden har endnu ikke statistik over antal af borgerhenvendelser i 2022, da tallene ikke er opgjort.